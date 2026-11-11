柯文哲當宣傳車麥手挺邱臣遠 共商市場改建拚竹北首座五星市場

民眾黨創黨主席柯文哲今天赴竹北，全天陪同竹北市長候選人邱臣遠輔選，上午與社區長輩跳氣功舞、中午共餐，並與地方人士討論市場改建，邱臣遠提出打造竹北首座五星市場；下午柯文哲更親任宣傳車麥手，陪同掃街爭取支持。

柯文哲上午先到鹿場里集會所，與邱臣遠加入社區長輩的氣功舞行列，跟著音樂活動筋骨，並逐一向長輩寒暄致意。中午轉往竹仁里集會所，與竹北市民代表會主席林啟賢、竹仁里長劉堂隆及社區長輩共餐。

醫師出身的柯文哲席間分享保健觀念，提醒長輩規律運動、均衡飲食及定期健檢，強調及早發現、及早介入，才能減輕家庭照顧負擔。

邱臣遠表示，高齡社會的健康政策應從治療延伸至預防，未來將透過「竹北五大幸福城市藍圖」中的「健康竹北」，結合社區健康促進課程、長輩共餐及在地醫療資源，協助長輩維持健康、延緩失能。

共餐期間，竹北市民代表會主席林啟賢與竹仁里長劉堂隆也提出市場改建議題，與柯文哲、邱臣遠交換意見。邱臣遠主張推動竹北市場現代化、數位化，以經濟部優良市集評核為標竿，打造竹北第一座五星市場。

邱臣遠強調，市場改建不能只有硬體翻新，更要兼顧攤商權益及市民購物體驗，透過充分溝通，讓攤商留得住、市民願意來。

下午柯文哲親自擔任宣傳車麥手，陪同邱臣遠從竹北東區一路掃街至西區，沿途向市民喊話。柯文哲表示，邱臣遠曾任新竹市副市長、代理市長，具備完整市政經驗，呼籲市民支持「三號邱臣遠，幸福真永遠」。

邱臣遠表示，距離11月28日投票日僅剩17天，感謝柯文哲陪同走入社區，也感謝竹北鄉親的鼓勵，團隊將秉持「審慎樂觀、堅持到底」態度跑完最後一哩路，以務實政策與誠懇服務爭取市民支持。

民眾黨創黨主席柯文哲今天赴竹北輔選，與竹北市長候選人邱臣遠走入社區，和長輩親切互動並合影留念。圖／邱臣遠團隊提供