新竹國際會展中心重啟！高虹安揭規畫：設9000人場館預計2033完工

新竹市國際會展暨表演中心（原新竹國際展演中心暨停車場）預定地位於東區公道五路二段，市府今開規畫進度報告記者會，由市長高虹安說明最新進度。高虹安說，未來「新竹市國際會展暨表演中心」將針對過去規畫的藝文表演空間進行升級，規畫地上8層、地下2層包含可容納400個標準攤位的國際展覽空間，並可轉換為最大容納9000人的演唱會場地；規畫設計作業預計2028年底完成，2029年開工，預計2033年完工。

高虹安說，此案設計以新竹「風城」意象為靈感，由竹間聯合建築師事務所主持人簡學義、專案主持人劉君毅建築師及張維哲建築師共同提出「風舞雲裳」概念，將城市特色轉化為建築立面與空間設計語彙。整體透過雙曲面流線削切，以及兼具動態與透光效果的雙層皮層，柔化建築量體，創造富有層次的立面變化；白天呈現如銀色羽衣般的視覺意象，夜間則透過光影變化展現不同風貌，讓建築與自然環境相互呼應，展現風城特色與建築美學的融合。

未來「新竹市國際會展暨表演中心」除設置標準攤位的國際展覽空間，並可轉換為最大容納9000人的演唱會場地；另設置可容納2668席標準座位的表演廳，並可轉換為最大容納4000人的多功能展演空間，以及703格汽車位、820格機車位，兼顧大型展覽、藝文表演、國際交流及民眾停車需求。

高虹安說明，市府上任時，展演中心工程因原施工廠商與前市府涉及契約變更爭議，已處於停工狀態，工程進度落後約35%。經過近半年溝通協調，考量原廠商施工及管理品質不佳，市府依法於2023年5月辦理解約，以維護公共利益，目前相關案件仍在訴訟及調解程序中。

原工程解約後，市府曾受限於財政條件，評估以設定地上權方式引進民間資源；隨著新版財政收支劃分法通過，市府重新取得自建契機，決定以更完整的規模與多元功能，重新推動這項重要建設，回應市民對大型展演及國際交流空間的期待。

盡管工程一度停擺，市府並未放棄推動，而是積極委託建築師、結構技師等專業團隊，重新檢視既有工程結構安全、材料及鋼筋外露等問題，完成相關盤點與確認後，重新啟動規畫設計作業。

高虹安強調，新竹市長期缺乏具備國際規模的大型展演場域，過去規畫僅800餘席座位，難以滿足廣大市民對優質藝文與大型活動的期待。市府這次重新優化規畫，不僅大幅提升表演廳容納席次，更整合國際展覽、展演演唱會及多功能交流空間，精準補足城市空間缺口。未來將全面提升新竹市的文化展演能量與國際能見度，邀請全體市民一同見證風城公共建設的全新里程碑。

新竹市國際會展暨表演中心示意圖。張維哲建築師事務所、竹間聯合建築師事務所、林同棪工程顧問股份有限公司提供

新竹市國際會展暨表演中心示意圖。張維哲建築師事務所、竹間聯合建築師事務所、林同棪工程顧問股份有限公司提供