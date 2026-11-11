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竹風好市集日韓連線周末登場 消費滿百抽Gogoro、iPhone

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市「竹風好市集」11月14、15日將在東門城及護城河畔推出「日韓連線」主題，集結大阪燒、烤飯糰、紫菜包飯、辣炒年糕等日韓街頭美食。圖／新竹市政府提供
新竹市「竹風好市集」11月14、15日將在東門城及護城河畔推出「日韓連線」主題，集結大阪燒、烤飯糰、紫菜包飯、辣炒年糕等日韓街頭美食。圖／新竹市政府提供

新竹市「竹風好市集」11月14、15日將在東門城及護城河畔推出「日韓連線」主題，集結大阪燒、烤飯糰、紫菜包飯、辣炒年糕等日韓街頭美食，還有特色甜點、服飾及手作選物。民眾單筆消費滿100元完成集點，即可獲得抽獎資格，有機會抽中GogoroiPhone 18 Pro等大獎。

新竹市長高虹安表示，市府持續透過竹風好市集引進多元特色品牌，結合每周不同主題，讓市集不只是商品展售平台，也成為帶動舊城觀光及商圈發展的重要媒介。此次以日韓文化為主題，將街頭料理、甜點及生活選物帶到護城河畔，邀請民眾逛市集之餘，也深入周邊街巷探索，支持在地店家。

日式美食方面，Yoshoku House推出南蠻蒜爆炸雞，「點點咖啡X我和咖哩麵包」帶來日式咖哩麵包，綺樂燒供應大阪燒及日本炒麵，知日烤飯糰準備烤飯糰、烤糰子，另有霧島寿司及歲時亭和菓子帶來壽司與日式甜點。

韓式美食則有宴先的紫菜包飯、哈奇客手作料理的韓式炸雞及炸年糕，AIGU、大嘗今韓味小吃也將推出韓式煎餅、辣炒年糕及魚板湯，讓民眾一次品嚐日韓人氣小吃。

甜點與飲品包括日光禾甜可麗餅、吉烏甜食生甜甜圈、覓蒔ダックワーズ売店的達克瓦茲及提拉米蘇，另有手作奶酪及梅酒。生活選物則集結LEANNA韓系女裝、Momoko日系手作髮飾、滿天星馨日系布作，以及S.Lee Metal Art & Jewellery手作金工飾品。

高虹安指出，竹風好市集自9月5日開市以來，截至11月8日，前10周累計吸引逾27萬人次，創造約2500萬元經濟效益。未來將持續串聯特色品牌、在地店家及舊城景點，帶動商圈消費。

市府表示，「日韓連線」活動於14、15日下午4時至晚間9時登場，民眾在市集攤位或指定合作店家單筆消費滿100元，依規定掃描專屬QR Code完成集點，即可獲得1點及1次抽獎資格，獎項包括Gogoro、iPhone 18 Pro及MacBook Neo。符合新竹市購物節資格者，也可同步參加購物節抽獎，無須重複登錄。詳情可至「竹風好市集」官網或「跟風玩新竹」臉書查詢。

新竹市「竹風好市集」11月14、15日將在東門城及護城河畔推出「日韓連線」主題，集結大阪燒、烤飯糰、紫菜包飯、辣炒年糕等日韓街頭美食。圖／新竹市政府提供
新竹市「竹風好市集」11月14、15日將在東門城及護城河畔推出「日韓連線」主題，集結大阪燒、烤飯糰、紫菜包飯、辣炒年糕等日韓街頭美食。圖／新竹市政府提供

新竹市「竹風好市集」11月14、15日將在東門城及護城河畔推出「日韓連線」主題，集結大阪燒、烤飯糰、紫菜包飯、辣炒年糕等日韓街頭美食。圖／新竹市政府提供
新竹市「竹風好市集」11月14、15日將在東門城及護城河畔推出「日韓連線」主題，集結大阪燒、烤飯糰、紫菜包飯、辣炒年糕等日韓街頭美食。圖／新竹市政府提供

新竹市「竹風好市集」11月14、15日將在東門城及護城河畔推出「日韓連線」主題，集結大阪燒、烤飯糰、紫菜包飯、辣炒年糕等日韓街頭美食。圖／新竹市政府提供
新竹市「竹風好市集」11月14、15日將在東門城及護城河畔推出「日韓連線」主題，集結大阪燒、烤飯糰、紫菜包飯、辣炒年糕等日韓街頭美食。圖／新竹市政府提供

新竹市「竹風好市集」11月14、15日將在東門城及護城河畔推出「日韓連線」主題，集結大阪燒、烤飯糰、紫菜包飯、辣炒年糕等日韓街頭美食。圖／新竹市政府提供
新竹市「竹風好市集」11月14、15日將在東門城及護城河畔推出「日韓連線」主題，集結大阪燒、烤飯糰、紫菜包飯、辣炒年糕等日韓街頭美食。圖／新竹市政府提供

市集 Gogoro 日韓 iPhone 消費 高虹安 新竹

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