議員批竹風漁市完工2樓仍封閉 市府：強風安全考量暫不開放、持續優化

新竹市議員林彥甫今指出，新竹市長高虹安將竹風漁市完工列為政績，但餐廳區2樓啟用9個月仍未開放，攤商還得自行負擔改善費用。市府產發處回應，已協調改善照明、電力及供水等問題，2樓考量強風及使用安全暫不開放，將持續研商優化方案。

林彥甫指出，市府日前發布新聞，宣稱高虹安市長上任以來，平均每2天就有1項工程開工或完工，並將竹風漁市整建完工啟用列為成果。他上周實地走訪發現，餐廳區通往2樓的樓梯仍掛著「請勿跨越」告示，從今年2月啟用至今已9個月，問題依舊未改善。

林彥甫轉述業者反映，去年底市府交付鋪位時，現場全是毛胚屋，不僅沒有基本裝潢，連水電都得自行施作。餐廳室內空間狹小，擺放5張桌子就已滿座，挑高6公尺卻無法隔出2樓，根本不適合營業。

有攤商抱怨，當初為趕上開幕，花費20多萬元設置通往2樓的送餐電梯，至今完全派不上用場，市府卻將2樓改善問題交給漁會處理，甚至要求業者出錢，讓攤商難以接受。

林彥甫說，有攤商無奈表示，連自己都不想在這樣的環境消費。他認為，市府既然將竹風漁市列為政績，就應投入資源改善2樓玻璃帷幕、消防設備、排水溝及天花板海洋意象彩繪等問題，而非將功勞攬在身上，卻讓漁會及攤商承擔後果。

新竹市政府產發處回應，竹風漁市工程2021年動工，高虹安任內持續與漁會及業者溝通，針對照明、西曬、電力、瓦斯及海水供應等需求積極協調調整，2026年2月正式完工啟用。今年4月搭配加倍券活動，吸引超過60萬人次到訪，創造3000萬元產值。

產發處指出，市府已將原訂地下室的海水設施改建為地上海水池，增設儲物空間及消防設備，擴充供電容量、辦理瓦斯增壓與管線優化，並施作外牆防水塗裝、增設照明架及60噸水塔，確保營運需求。

至於餐廳區2樓，產發處表示，原規畫為半戶外開放空間，考量新竹漁港強風及使用安全，現階段暫不開放。後續將朝「保留2樓觀賞海景特色」及「規畫空調室內用餐空間」兩大方向研商，待空間調整完善後再開放。

新竹市議員林彥甫指出，竹風漁市今年2月完工啟用，但餐廳區2樓至今仍未開放。圖／林彥甫提供