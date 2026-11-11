快訊

弊案的天之驕子？大馬貪汙前首相獲特赦「在家服刑」

獨／氣候績效指標公布 台灣維持59名仍屬後段班

張宇停工8年突宣布重返職場！白髮造型曝光 網嗨喊：等很久了

聽新聞
0:00 / 0:00

議員批竹風漁市完工2樓仍封閉 市府：強風安全考量暫不開放、持續優化

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市議員林彥甫指出，竹風漁市今年2月完工啟用，但餐廳區2樓至今仍未開放。圖／林彥甫提供
新竹市議員林彥甫指出，竹風漁市今年2月完工啟用，但餐廳區2樓至今仍未開放。圖／林彥甫提供

新竹議員林彥甫今指出，新竹市長高虹安將竹風漁市完工列為政績，但餐廳區2樓啟用9個月仍未開放，攤商還得自行負擔改善費用。市府產發處回應，已協調改善照明、電力及供水等問題，2樓考量強風及使用安全暫不開放，將持續研商優化方案。

林彥甫指出，市府日前發布新聞，宣稱高虹安市長上任以來，平均每2天就有1項工程開工或完工，並將竹風漁市整建完工啟用列為成果。他上周實地走訪發現，餐廳區通往2樓的樓梯仍掛著「請勿跨越」告示，從今年2月啟用至今已9個月，問題依舊未改善。

林彥甫轉述業者反映，去年底市府交付鋪位時，現場全是毛胚屋，不僅沒有基本裝潢，連水電都得自行施作。餐廳室內空間狹小，擺放5張桌子就已滿座，挑高6公尺卻無法隔出2樓，根本不適合營業。

有攤商抱怨，當初為趕上開幕，花費20多萬元設置通往2樓的送餐電梯，至今完全派不上用場，市府卻將2樓改善問題交給漁會處理，甚至要求業者出錢，讓攤商難以接受。

林彥甫說，有攤商無奈表示，連自己都不想在這樣的環境消費。他認為，市府既然將竹風漁市列為政績，就應投入資源改善2樓玻璃帷幕、消防設備、排水溝及天花板海洋意象彩繪等問題，而非將功勞攬在身上，卻讓漁會及攤商承擔後果。

新竹市政府產發處回應，竹風漁市工程2021年動工，高虹安任內持續與漁會及業者溝通，針對照明、西曬、電力、瓦斯及海水供應等需求積極協調調整，2026年2月正式完工啟用。今年4月搭配加倍券活動，吸引超過60萬人次到訪，創造3000萬元產值。

產發處指出，市府已將原訂地下室的海水設施改建為地上海水池，增設儲物空間及消防設備，擴充供電容量、辦理瓦斯增壓與管線優化，並施作外牆防水塗裝、增設照明架及60噸水塔，確保營運需求。

至於餐廳區2樓，產發處表示，原規畫為半戶外開放空間，考量新竹漁港強風及使用安全，現階段暫不開放。後續將朝「保留2樓觀賞海景特色」及「規畫空調室內用餐空間」兩大方向研商，待空間調整完善後再開放。

新竹市議員林彥甫指出，竹風漁市今年2月完工啟用，但餐廳區2樓至今仍未開放。圖／林彥甫提供
新竹市議員林彥甫指出，竹風漁市今年2月完工啟用，但餐廳區2樓至今仍未開放。圖／林彥甫提供

新竹市議員林彥甫指出，竹風漁市今年2月完工啟用，但餐廳區2樓至今仍未開放。圖／林彥甫提供
新竹市議員林彥甫指出，竹風漁市今年2月完工啟用，但餐廳區2樓至今仍未開放。圖／林彥甫提供

議員 高虹安 攤商 新竹

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台中外埔消防分隊遷建工程今天動土 預計2028年底啟用

竹市殯葬所停車難！送親友最後一程還吃罰單 吳旭豐籲整體擴建

大雅烏橋、農路橋下月動工 楊瓊瓔、吳呈賢、吳建德爭取改建

基隆捷運SB19站先期工程明年初完工 五福、六合雙橋改建為水岸亮點

相關新聞

新竹三大「火鍋王」出爐！近14萬票選出 高虹安親貼紅榜

新竹市政府首辦「風城第一鍋・擂台爭霸戰」，累計票數近14萬票，三大鍋王正式出爐！岩漿漢方麻辣火鍋、老瀋陽酸菜白肉鍋及藍象廷泰式火鍋分別奪冠。新竹市長高虹安昨親訪3家冠軍店家張貼紅榜，還送上廚師造型吉祥物「皮卡」，邀民眾來新竹品嘗人氣好鍋。

以股票代號之名！禾榮科技7.799公尺「生命之樹」 前進台灣燈會在苗栗

2027台灣燈會在苗栗企業燈區，縣府今天公布禾榮科技股份有限公司「生命之樹」，呼應股票代號「7799」，打造高7.799公尺的燈藝，以守護生命的初心，結合金屬光影與親子泡泡互動，讓醫療科技走近民眾，傳遞對健康的期盼，以及與家人相伴的幸福。

柯文哲當宣傳車麥手挺邱臣遠 共商市場改建拚竹北首座五星市場

民眾黨創黨主席柯文哲今天赴竹北，全天陪同竹北市長候選人邱臣遠輔選，上午與社區長輩跳氣功舞、中午共餐，並與地方人士討論市場改建，邱臣遠提出打造竹北首座五星市場；下午柯文哲更親任宣傳車麥手，陪同掃街爭取支持。

新竹國際會展中心重啟！高虹安揭規畫：設9000人場館預計2033完工

新竹市國際會展暨表演中心（原新竹國際展演中心暨停車場）預定地位於東區公道五路二段，市府今開規畫進度報告記者會，由市長高虹安說明最新進度。高虹安說，未來「新竹市國際會展暨表演中心」將針對過去規畫的藝文表演空間進行升級，規畫地上8層、地下2層包含可容納400個標準攤位的國際展覽空間，並可轉換為最大容納9000人的演唱會場地；規畫設計作業預計2028年底完成，2029年開工，預計2033年完工。

竹風好市集日韓連線周末登場 消費滿百抽Gogoro、iPhone

新竹市「竹風好市集」11月14、15日將在東門城及護城河畔推出「日韓連線」主題，集結大阪燒、烤飯糰、紫菜包飯、辣炒年糕等日韓街頭美食，還有特色甜點、服飾及手作選物。民眾單筆消費滿100元完成集點，即可獲得抽獎資格，有機會抽中Gogoro、iPhone 18 Pro等大獎。

議員批竹風漁市完工2樓仍封閉 市府：強風安全考量暫不開放、持續優化

新竹市議員林彥甫今指出，新竹市長高虹安將竹風漁市完工列為政績，但餐廳區2樓啟用9個月仍未開放，攤商還得自行負擔改善費用。市府產發處回應，已協調改善照明、電力及供水等問題，2樓考量強風及使用安全暫不開放，將持續研商優化方案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。