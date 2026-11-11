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新竹三大「火鍋王」出爐！近14萬票選出 高虹安親貼紅榜
新竹市政府首辦「風城第一鍋・擂台爭霸戰」，累計票數近14萬票，三大鍋王正式出爐！岩漿漢方麻辣火鍋、老瀋陽酸菜白肉鍋及藍象廷泰式火鍋分別奪冠。新竹市長高虹安昨親訪3家冠軍店家張貼紅榜，還送上廚師造型吉祥物「皮卡」，邀民眾來新竹品嘗人氣好鍋。
新竹市政府今年首度舉辦「風城第一鍋・擂台爭霸戰」，透過民眾票選選出三大組別冠軍，活動累計票數近14萬票。高虹安昨日走訪3家得獎店家，分別前往岩漿漢方麻辣火鍋新竹經國店、老瀋陽酸菜白肉鍋及藍象廷泰式火鍋新竹巨城店，親自張貼象徵榮耀的紅榜，祝賀店家獲得民眾肯定。
三大鍋王各具特色，其中「品牌人氣鍋」由岩漿漢方麻辣火鍋奪下。這家從新竹起家的在地餐飲品牌，以中藥漢方熬製麻辣湯底，講究湯頭層次與食材風味，憑藉品牌特色及人氣獲得支持。
「巷弄匠心鍋」冠軍則由老瀋陽酸菜白肉鍋拿下，以經典東北酸白菜湯底為特色，呈現酸香開胃的傳統風味；「創意風味鍋」冠軍藍象廷泰式火鍋新竹巨城店，則融合泰式香料與酸辣風味，打造有別於傳統鍋物的特色湯頭。
除了張貼紅榜，高虹安也致贈3家冠軍店家全新造型的市府吉祥物「皮卡」。這次皮卡化身美食特派員，換上廚師服、背著槓丸包包，以新竹在地美食元素展現城市特色，也呼應活動推廣鍋物文化的精神。
高虹安表示，新竹不只有科技實力，也擁有豐富多元的美食文化，從經典鍋物到創意料理，各家店都有自己的特色與堅持。此次票選獲得近14萬票響應，展現民眾對在地美食的支持，也讓更多優質餐飲品牌被看見。
高虹安指出，三家冠軍店家各有擁護者，呈現新竹鍋物從傳統到創新的多元樣貌。市府希望透過票選、紅榜祝賀及後續活動推廣，將人氣轉化為店家榮耀，未來也將持續結合在地特色餐飲與觀光活動，吸引民眾來新竹吃鍋、逛街及旅遊，帶動地方觀光與美食商機。
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