會勘新南國小家長接送區交通痛點 葉忠倫提7大交通改善政見

苗栗縣竹南鎮新南國小臨永貞路段，家長接送區遭長期佔用，影響家長接送小朋友與交通安全，竹南鎮長候選人、議員葉忠倫近日邀集鎮公所教育處與新南國小、分局等相關單位進行會勘，並提出7大交通改善政見。

葉忠倫發表「竹南未來式」10大政策願景中的「人本交通・智慧大轉型」篇章，提出7大交通改善政見，盼從人行道串聯、通學步道、公共運輸及停車動線等多面向切入，提升鎮民出行安全與便利性。

他提出打造連續通暢的人行道，串聯竹南火車站周邊人行道與綠帶，改善無障礙動線；推動通學步道專案改善，優先盤點大埔國小、山佳國小等校園周邊，規劃實體人行道並補強路口安全照明；引進YouBike 2.0E電輔車，評估在大埔、中港、假日之森增設站點，並串聯「綠光海風」與「大河戀」自行車綠廊。

以及推動環狀公車，以固定路線串聯竹南與頭份生活圈；盤點幸福巴士路線，規劃支援竹南、頭份往返苗栗高中、苗栗農工與苗栗高商的通學接駁；改善竹南火車站周邊停車與接送動線，盤點停車空間並導入科技執法減少違停；整理活化鈴木埤機車考照練習場，加強照明與場地安全等共七項方針。

葉忠倫表示，面對竹南鎮通勤、通學及日常交通痛點，希望透過打通瓶頸路段、串起公車與自行車路網，讓鎮民出門多一點選擇與安心，從大家每天走的路開始實施改善。