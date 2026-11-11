桃園花彩節11公頃花海盛宴周末登場 11公頃花海串聯大漢溪景點

2026桃園花彩節14日（周六）至22日大溪熱鬧登場，每日上午9時至下午5時在月眉里、月湖路周邊11公頃農地花海串聯大漢溪周邊景點，打造花田音樂饗宴、綠色廊道、美食饗宴，預估將吸引大量遊客，因會場周邊路幅狹窄，大溪警方已規畫交通疏導與管制措施。

花彩節交通管制時間14日上午7時至22日深夜12時止，視狀況提早或延後解除管制。管制範圍：台3線武嶺橋、康莊路、信義路、月眉路、月眉路75巷、80巷、101巷、110巷、131巷、146巷、173巷、180巷、205巷、216巷、235巷及246巷，前揭範圍內的道路視狀況作必要彈性管制。

花彩節另有單向管制路段：月眉路及月湖路，車輛一律由月眉山觀音寺前路口進入，月眉路246巷口禁止由信義路進入；信義路525巷禁止由信義路進入。大型遊覽車需遵行交管指引，由武嶺橋及月湖路交接路口進出，車輛自月眉山觀音寺前路口進入，由月眉路246巷及信義路525巷離開，園區車位停滿即管制車輛進入，如車位停滿，建議民眾可將車輛停於橋頭停車場，經由大溪橋步行至展場，享受漫遊樂趣。

接駁車方面，平日、假日都有安排40人座客運巴士接駁，平日1輛假日2輛，由月眉第一停車場>月眉遊客服務中心>月眉第二停車場>多功能草皮停車場>山豬湖園區，每日上午9時至下午6時行駛，班距平日30分鐘、假日20分鐘。大溪警分局長徐章哲呼籲，因展場停車位有限，請民眾多加利用大眾運輸前往，遵從警方指揮維持秩序，避免造成壅塞。