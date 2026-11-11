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助攻竹北！曾聖凱舉辦多場問政說明會 攜手跨黨派聽取民意

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
曾聖凱邀請各黨派民代共同參與，聽取居民對交通、教育、照顧服務及公共設施的意見。圖／曾聖凱團隊提供
曾聖凱邀請各黨派民代共同參與，聽取居民對交通、教育、照顧服務及公共設施的意見。圖／曾聖凱團隊提供

民進黨竹北市長候選人曾聖凱今日清晨與新竹縣議員張珈源站上路口宣講，說明「縣市一線」政見，強調透過縣府與市公所資源銜接、建設協調及服務整合，促進竹北均衡發展。繼完成西區15里聯合問政說明會後，曾聖凱本周也走進東區東海里、福德里，舉辦跨黨派問政說明會，邀請各黨派民代共同參與，聽取居民對交通、教育、照顧服務及公共設施的意見。

曾聖凱表示，竹北是大家共同的家，只要對地方有益，不分黨派都會認真聽取。曾聖凱提出智慧交通、市民公車優化、西區彈性小巴及人本交通路網，兼顧通勤、接送與長者出行需求。教育及照顧方面，曾聖凱提出市立幼兒園、安心餐點、通學安全網及「城市即教室」，並規畫早療支持、全齡照顧及照顧者支持服務。

曾聖凱強調，交通建設需要串聯規畫，照顧服務需要銜接資源，公共設施則須協調權責與經費，透過縣府、市公所及民意代表共同推動，才能讓建設與服務跟上城市成長。他也呼籲選民支持縣長候選人鄭朝方、市長候選人曾聖凱及西區縣議員候選人張珈源，促進縣市合作。

地方建設方面，張珈源關注道路、排水防洪、停車及公園設施改善；曾聖凱則以「竹北好建設」及「竹北好安心」提出全齡運動設施升級、寵物友善環境、社區防災及智慧環境監測。

此外，曾聖凱也提出「一里一特色」、「31里公共客廳」、公共空間活化及市場商圈共榮等構想，並規劃市政開放儀表板、設施數位資料庫及公所專屬安全AI，提升市政資訊透明度與公共設施管理效率。

他表示，將延續竹北過去3年多的治理基礎，推動貼近家庭及長者需求的軟硬體建設，並持續透過路口宣講、地方走訪及跨黨派問政說明會，向市民說明政見、聽取意見。他也呼籲支持鄭朝方、曾聖凱及張珈源，透過縣市一心合作，共創竹北與新竹縣的美好未來。

曾聖凱也呼籲支持鄭朝方、曾聖凱及張珈源，透過縣市一心合作，共創竹北與新竹縣的美好未來。圖／曾聖凱團隊提供
曾聖凱也呼籲支持鄭朝方、曾聖凱及張珈源，透過縣市一心合作，共創竹北與新竹縣的美好未來。圖／曾聖凱團隊提供

繼完成西區15里聯合問政說明會後，曾聖凱本周也走進東區東海里、福德里，舉辦跨黨派問政說明會。圖／曾聖凱團隊提供
繼完成西區15里聯合問政說明會後，曾聖凱本周也走進東區東海里、福德里，舉辦跨黨派問政說明會。圖／曾聖凱團隊提供

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