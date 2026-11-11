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靠美食打響知名度 桃園魅力金三角獲經濟部「亮點觀光獎」

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市魅力金三角商圈以滇緬文化、異域風情為底蘊，特色美食米干與長街宴成為年度重要活動核心價值，逐漸累積量能，現打響名聲。聯合報系資料
桃園市魅力金三角商圈以滇緬文化、異域風情為底蘊，特色美食米干與長街宴成為年度重要活動核心價值，逐漸累積量能，現打響名聲。聯合報系資料

經濟部商業發展署「2026全國卓越商圈獎」昨天頒獎，桃園三大商圈表現亮眼，以滇緬文化聞名的魅力金三角商圈榮獲亮點觀光獎，桃園前後站2商圈也分別獲得優選。桃園市經發局長張誠表示，將持續投入資源，提供培訓、行銷等補助，打造商圈國際競爭力。

魅力金三角商圈以異域孤軍與滇泰緬文化聞名，特色美食米干與長街宴更成地方年度重要活動核心價值，今年米干節更請到知名製作人王偉忠操刀打造舞台劇「美味當家」，深入淺出的歌舞戲劇帶領民眾了解地方文化，不少民眾遠從基隆、台中等地前來觀看，直呼體驗豐富，表演精彩。

獲得優選的桃園車站商圈也擁有豐富的東南亞文化，商圈以南洋美食節為主題，從早起移工聚集地逐漸轉型成國人也會走進的異國料理美食基地；而站前商圈則以百貨商場為核心，近年搭配舊城再生計畫，復古懷舊也帶進不少文青走訪進駐。

經濟部長龔明鑫在頒獎典禮上致詞表示，未來將結合「支持及壯大中小微企業方案」，加碼投入補助資源協助商圈提升經營量能，吸引更多旅客進入商圈消費；商業發展署長蘇文玲則親自頒發感謝狀，肯定各縣市政府積極耕耘。

張誠表示，市府會持續投入商圈振興與轉型資源，針對各商圈特色提供行銷宣傳、數位轉型培訓、環境美化及主題活動補助，並協助獲獎商圈鏈結中央資源，深化跨域整合，打造兼具在地溫度與國際競爭力的桃園卓越商圈。

桃園市魅力金三角商圈以滇緬文化、異域風情為底蘊，特色美食米干與長街宴成為年度重要活動核心價值，逐漸累積量能，現打響名聲。聯合報系資料
桃園市魅力金三角商圈以滇緬文化、異域風情為底蘊，特色美食米干與長街宴成為年度重要活動核心價值，逐漸累積量能，現打響名聲。聯合報系資料

桃園市魅力金三角商圈以滇緬文化、異域風情為底蘊，特色美食米干與長街宴成為年度重要活動核心價值，逐漸累積量能，現打響名聲。聯合報系資料
桃園市魅力金三角商圈以滇緬文化、異域風情為底蘊，特色美食米干與長街宴成為年度重要活動核心價值，逐漸累積量能，現打響名聲。聯合報系資料

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桃園市魅力金三角商圈以滇緬文化、異域風情為底蘊，特色美食米干與長街宴成為年度重要活動核心價值，逐漸累積量能，現打響名聲。聯合報系資料

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