蔣萬安、22藍委跨黨挺邱臣遠 吳旭智恐遭棄保？邱臣遠這樣說

選戰倒數，多名藍營大咖跨黨力挺民眾黨竹北市長候選人邱臣遠，引發棄保國民黨候選人吳旭智的討論。邱臣遠今天在柯文哲陪同輔選下受訪，未正面回應棄保議題，強調選舉應回歸政策與治理能力，相信竹北市民會做出最正確的選擇。

民眾黨創黨主席柯文哲今天上午陪同邱臣遠前往新竹縣竹北市鹿場里集會所，參與社區晨間氣功舞蹈活動，兩人與現場長輩一同跳舞，並在活動前接受媒體聯訪。

邱臣遠8日在新竹縣政府前廣場舉辦大型造勢活動，中廣前董事長趙少康到場站台，台北市長蔣萬安透過影片表達支持，另有22名國民黨立委及新竹縣副縣長陳見賢等人力挺。由於國民黨在竹北市長選戰另有提名吳旭智，藍營人士接連跨黨支持邱臣遠，是否向藍營選民釋出棄保訊號，成為外界關注焦點。

面對媒體詢問，邱臣遠未直接回應，強調自己投入選戰以來的努力與治理經驗，從5月20日獲徵召以來，已走遍竹北46平方公里、31個里，穿街走巷累積超過200公里，直播時數將近500小時，透過深入地方，展現對竹北這塊土地的態度，以及謙卑傾聽、服務市民的心情。

邱臣遠指出，自己曾擔任新竹市副市長、代理市長，過去與新竹市長高虹安共同努力推動市政，施政成果獲得許多大新竹市民及鄉親肯定，認為自己具備專業治理能力與實際行政經驗。

邱臣遠強調，選戰最後階段，不論跨黨派友人或各方支持者，相信大家都會做出最有智慧、最善良、最誠懇的選擇。他認為，選舉最後仍應回歸政策論述，由市民判斷哪位候選人最適合擔任竹北市長，是否具備專業、能力及貫徹政策的執行力。

「我想我邱臣遠就是不二人選。」邱臣遠表示，相信竹北市民最終會做出最善良、最誠懇、最正確的選擇。

民眾黨創黨主席柯文哲今天上午陪同竹北市長候選人邱臣遠前往新竹縣竹北市鹿場里集會所輔選，兩人與社區長輩一同跳氣功舞，爭取地方支持。記者黃羿馨／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲今天上午陪同竹北市長候選人邱臣遠前往新竹縣竹北市鹿場里集會所輔選，兩人與社區長輩一同跳氣功舞，爭取地方支持。記者黃羿馨／攝影

民眾黨竹北市長候選人邱臣遠今天上午在創黨主席柯文哲陪同下赴竹北輔選，活動前接受媒體聯訪，針對藍營大咖跨黨站台是否引發棄保效應，強調選舉應回歸政策論述與治理能力。記者黃羿馨／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲今天上午陪同竹北市長候選人邱臣遠前往新竹縣竹北市鹿場里集會所輔選，兩人與社區長輩一同跳氣功舞，爭取地方支持。記者黃羿馨／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲今天上午陪同竹北市長候選人邱臣遠前往新竹縣竹北市鹿場里集會所輔選，兩人與社區長輩一同跳氣功舞，爭取地方支持。記者黃羿馨／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲今天上午陪同竹北市長候選人邱臣遠前往新竹縣竹北市鹿場里集會所輔選，兩人與社區長輩一同跳氣功舞，爭取地方支持。記者黃羿馨／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲今天上午陪同竹北市長候選人邱臣遠前往新竹縣竹北市鹿場里集會所輔選，兩人與社區長輩一同跳氣功舞，爭取地方支持。記者黃羿馨／攝影