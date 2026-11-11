龍科三期拚進度 張善政「請假前」要求部署5大配套

桃園龍潭科學園區三期擴建案持續推進，市長張善政今在市政會議表示，目前規畫104公頃供台積電先進製程廠房使用，開發案已通過國發會審議，尚待行政院最後核定。他強調「產業發展急如星火」，不能等行政程序一關一關走，市府會針對土地、交通、產業腹地、水電及教育5大面向提前部署，其中用地預計2028年10月完成取得，龍科國小則朝2030學年度完工啟用推進。

張善政表示，市府持續與竹科管理局、台積電共同合作，龍科三期規畫104公頃供台積電先進製程廠房使用，目前開發案已由國科會送中央審議，並通過國發會審議。中央審議有其程序，但產業發展急如星火，每一分每一秒都要爭取，市府必須把籌備工作做在前面。

張善政指出，土地是最關鍵的一環，地政局已啟動籌備作業，目標2028年10月完成用地取得，過程中應與竹科管理局密切合作，提供地主完善資訊及諮詢，掌握從優補償、妥善安置原則，充分回應地主需求。

交通部分要同時顧及園區員工通勤及附近居民生活，捷運橘線可行性研究上月已送交通部審議，規畫優先推動包含龍科支線的平鎮至龍潭路段；湧光路、梅龍路、龍新路拓寬，以及新梅龍、板龍快速道路也要加速推動，並評估新增車流對周邊居民的影響。

張善政指出，台積電進駐後，上下游供應鏈也會有就近設廠需求，市府同步推動平鎮山子頂都市計畫通盤檢討約100公頃、楊梅幼獅擴大二期都市計畫變更約126公頃，以及民間自主開發的新梅龍園區約17公頃，合計約243公頃，為上下游產業預留發展腹地。

水電供應也及早部署，再生水以2031年起每日供應4萬噸、2035年提升至7.2萬噸為目標；自來水則與台水、竹科管理局合作，朝2031年起每日供應8萬噸推進。台電龍顯電塔相關用地及行政作業，也要求經發局等單位積極協調。

張善政指出，產業進駐會帶來人才及家庭，教育配套必須同步跟上。龍科國小用地已於10月13日完成簽約及協議價購，要求新工處加速專案管理，朝2030學年度完工啟用推進；施工期間則由凌雲國中作為中繼學校，做好學生安置及通勤配套。

張善政說，距離11月28日投票剩下兩個多星期，他將從明天起請假投入選舉，但市民服務不能中斷，已承諾的政策與建設也要持續推進，請各局處堅守崗位，涉及市民安全與權益事項要即時處理，跨局處工作主動銜接，重大或緊急事件則應確實通報、迅速應變。