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趙少康站台爭議 邱臣遠謝跨黨派力挺：努力回報期待

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民眾黨竹北市長候選人邱臣遠今天上午在竹北市鹿場里集會所前接受媒體聯訪，針對趙少康跨黨站台引發黨紀爭議表示，感謝各界支持，珍惜藍白合作基礎。記者黃羿馨／攝影
民眾黨竹北市長候選人邱臣遠今天上午在竹北市鹿場里集會所前接受媒體聯訪，針對趙少康跨黨站台引發黨紀爭議表示，感謝各界支持，珍惜藍白合作基礎。記者黃羿馨／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲今天陪同竹北市長候選人邱臣遠輔選，與長輩同跳氣功舞。針對趙少康跨黨站台引發黨紀爭議，邱臣遠感謝蔣萬安、趙少康及22名國民黨立委等人支持，強調不便評論他黨事務，但珍惜藍白合作基礎，將以努力回報期待。

邱臣遠8日在新竹縣政府前廣場舉辦大型造勢活動，趙少康親自到場站台，台北市長蔣萬安則透過影片表達支持，22名國民黨立委也拍攝影片加油。

不過趙少康跨黨站台引發國民黨內部黨紀討論。國民黨考紀會主委張雅屏先前曾提及「知所進退」，趙少康則回應，若黨中央認為他促進藍白合作違反黨紀，只要黨中央一句話，他就會知所進退，甚至退出國民黨。

張雅屏表示，藍白合作協議是國民黨中常會決議，竹北目前的輔選及藍白合作並沒有考紀問題，但選舉期間涉及黨紀的檢舉，仍會依程序處理。

對此，邱臣遠今天受訪時首先向各界表達感謝。他表示，對於11月8日來到竹北，不論以任何形式表達支持的跨黨派友人，包括蔣萬安市長、趙少康董事長、館長，以及22位國民黨立委、新竹縣副縣長陳見賢和許多地方人士，都要表達感謝。

至於國民黨內部對跨黨派站台的討論，邱臣遠表示，其他政黨的事務不便評論，但對於所有珍惜藍白合作基礎，以及認同未來政治目標的政界夥伴，都心懷感謝。

邱臣遠強調，面對各界跨黨派人士的支持與鼓勵，自己會持續努力，「我們也會用我們的努力來回報大家的期待」。

民眾黨創黨主席柯文哲今天上午陪同竹北市長候選人邱臣遠前往新竹縣竹北市鹿場里集會所輔選，兩人與社區長輩一同跳氣功舞，展現親民互動。記者黃羿馨／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲今天上午陪同竹北市長候選人邱臣遠前往新竹縣竹北市鹿場里集會所輔選，兩人與社區長輩一同跳氣功舞，展現親民互動。記者黃羿馨／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲今天上午陪同竹北市長候選人邱臣遠前往新竹縣竹北市鹿場里集會所輔選，兩人與社區長輩一同跳氣功舞，展現親民互動。記者黃羿馨／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲今天上午陪同竹北市長候選人邱臣遠前往新竹縣竹北市鹿場里集會所輔選，兩人與社區長輩一同跳氣功舞，展現親民互動。記者黃羿馨／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲今天上午陪同竹北市長候選人邱臣遠前往新竹縣竹北市鹿場里集會所輔選，兩人與社區長輩一同跳氣功舞，展現親民互動。記者黃羿馨／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲今天上午陪同竹北市長候選人邱臣遠前往新竹縣竹北市鹿場里集會所輔選，兩人與社區長輩一同跳氣功舞，展現親民互動。記者黃羿馨／攝影

趙少康 邱臣遠 蔣萬安 2026九合一選舉 藍白合 竹北 新竹縣選舉

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