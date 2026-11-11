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趙少康站台爭議 邱臣遠謝跨黨派力挺：努力回報期待
民眾黨創黨主席柯文哲今天陪同竹北市長候選人邱臣遠輔選，與長輩同跳氣功舞。針對趙少康跨黨站台引發黨紀爭議，邱臣遠感謝蔣萬安、趙少康及22名國民黨立委等人支持，強調不便評論他黨事務，但珍惜藍白合作基礎，將以努力回報期待。
邱臣遠8日在新竹縣政府前廣場舉辦大型造勢活動，趙少康親自到場站台，台北市長蔣萬安則透過影片表達支持，22名國民黨立委也拍攝影片加油。
不過趙少康跨黨站台引發國民黨內部黨紀討論。國民黨考紀會主委張雅屏先前曾提及「知所進退」，趙少康則回應，若黨中央認為他促進藍白合作違反黨紀，只要黨中央一句話，他就會知所進退，甚至退出國民黨。
張雅屏表示，藍白合作協議是國民黨中常會決議，竹北目前的輔選及藍白合作並沒有考紀問題，但選舉期間涉及黨紀的檢舉，仍會依程序處理。
對此，邱臣遠今天受訪時首先向各界表達感謝。他表示，對於11月8日來到竹北，不論以任何形式表達支持的跨黨派友人，包括蔣萬安市長、趙少康董事長、館長，以及22位國民黨立委、新竹縣副縣長陳見賢和許多地方人士，都要表達感謝。
至於國民黨內部對跨黨派站台的討論，邱臣遠表示，其他政黨的事務不便評論，但對於所有珍惜藍白合作基礎，以及認同未來政治目標的政界夥伴，都心懷感謝。
邱臣遠強調，面對各界跨黨派人士的支持與鼓勵，自己會持續努力，「我們也會用我們的努力來回報大家的期待」。
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