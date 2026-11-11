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金沙酒店風紀案員警記大過 張善政：不迴避、不護短

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政今在市政會議，針對金沙酒店風紀事件表示，市府「不迴避、不護短」，要求警察局查清情節、釐清責任，該依法依規追究絕不放鬆。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政今在市政會議，針對金沙酒店風紀事件表示，市府「不迴避、不護短」，要求警察局查清情節、釐清責任，該依法依規追究絕不放鬆。記者朱冠諭／攝影

桃園日前爆發金沙酒店風紀事件，市長張善政今在市政會議表示，涉案員警已記大過並撤除刑警身分，市府「不迴避、不護短」，要求警察局查清情節、釐清責任，並以最高標準整頓警紀。他也公布近期治安查緝成效，相較4年前同期，治平案件查獲數從150件增至250件、查獲人數增至1568人，持槍刑案則減少27.78％、槍擊案件減少35％，「對外執法要有力，對內紀律也要嚴明。」

張善政表示，治安工作的目的就是讓市民安心生活，近期已責成警察局從主動查緝、提前處理風險及嚴明內部紀律等方向著手。對幫派與毒品等潛在問題，不能等案件發生才查，若不積極查緝，表面數字看起來沒有案件發生，事實上只是粉飾太平，不能接受這種心態。

張善政指出，相較4年前同期，桃園治平案件查獲數從150件增加至250件，成長66.7％；查獲人數從869人增加至1568人，成長80.4％。查獲案件及人數雖明顯增加，但持槍刑案減少27.78％，槍擊案件減少35％，顯示主動查緝、防範於未然已有具體效果。

張善政表示，毒駕防制同樣不能只在路上攔查，更要向上追查毒品來源。10月31日新制上路後，桃園立即啟動專案，短短10天查獲毒駕96人，沒入汽車39輛、機車52輛，並向上查緝毒品供給端32人。他肯定第一線員警連夜執勤的辛勞，但強調數字只是表面，最重要的仍是市民感受，毒品查緝要做到「路上攔得住、源頭查得到」，切斷毒品供應鏈。

張善政指出，對治安風險也必須提前處理，先前發生暴力事件的武和宮，市府已執行拆除，目前另盤點近30處治安顧慮場所，包括舞廳、KTV、汽車旅館及宮廟。除例行稽查外，後續將由警察局、消防局、建管處及相關機關辦理聯合專案稽查，查出風險後列管，訂定改善期限並追蹤複查，不能等到出事才處理。

談到警察內部紀律，張善政以金沙酒店風紀事件為例，表示涉案員警已記大過，原本刑警身分也遭撤除，「市府的立場就是不會迴避問題、不護短」。處理不能只停在人事調整，警察局還要繼續清查情節、釐清責任並對外說明，該依法依規追究的不能放鬆，以維持警界清譽及形象。

張善政也要求警察局檢討督導管理，員警到酒店等場所究竟是辦案或飲酒，分際必須清楚，因辦案前往也應事先報備，不能事後才補程序；市府全力支持員警依法執勤，但所有警察同仁也應以最高標準要求自身言行，如有違反就以最嚴格警紀究處，打擊犯罪與整頓警紀都要落實，才能贏得市民信任。

張善政 酒店 槍擊

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