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發起「說好話、做好事、建新都」連署 苗栗市長候選人余文忠獲響應

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市長候選人余文忠今天發起「說好話、做好事、建新都」連署行動，獲得響應。圖／余文忠競選總部提供
苗栗市長候選人余文忠今天發起「說好話、做好事、建新都」連署行動，獲得響應。圖／余文忠競選總部提供

苗栗市長候選人余文忠今天發起「說好話、做好事、建新都——苗栗客家文化傳承暨愛心連署行動」，獲得苗栗市27 名里長，及苗栗市民代表會主席陳仁杰等人響應，余文忠認為，客家人講求硬頸精神，是對正道良善的堅持，以及對土地無私奉獻的熱情。

苗栗市長選舉包括民進黨候選人林月琴，無黨籍楊燕梅、禹耀東及國民黨余文忠，余文忠發起連署行動「三大核心承諾」，包括承諾傳承客家魂，打造客庄新都心，他表示，堅定支持中山路舊穀倉原地如舊復舊重建，活化貓裏學院與𪹚市集，提供為青年創業基地，同時力挺國際雙金獎的苗栗𪹚龍與風箏文化節，導入 AR/VR 數位科技進行常設展演，讓苗栗客家文化躍上國際舞台。

承諾說好話做好事，選票化作助學金，拒絕抹黑誣衊，響應「投一票、傳一愛」公益理念，選舉每票30元的補助款全數捐出，並延續每年捐出50萬元市長薪資的做法，全力挹注扶弱助學與「弱勢孤老二代 S.A.F.E.」專款基金，讓每一張選票都成為溫暖社會的力量。

此外，他承諾三箭齊發落實政見，苗栗萬事都OK，全力推動第一箭智慧城，第二箭產業升，及第三箭社福讚的施政藍圖，將落實縣市合體「東心余力」，緊密配合苗栗縣長鍾東錦的施政步伐，共同推動苗栗總圖行政藝文園區新風貌，帶動市區全面升級。

2026九合一選舉 苗栗縣選舉 余文忠 客家文化

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