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以股票代號之名！禾榮科技7.799公尺「生命之樹」 前進台灣燈會在苗栗

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
2027台灣燈會在苗栗企業燈區，禾榮科技股份有限公司「生命之樹」，呼應股票代號「7799」，打造高7.799公尺的燈藝。圖／苗栗縣政府提供
2027台灣燈會在苗栗企業燈區，禾榮科技股份有限公司「生命之樹」，呼應股票代號「7799」，打造高7.799公尺的燈藝。圖／苗栗縣政府提供

2027台灣燈會苗栗企業燈區，縣府今天公布禾榮科技股份有限公司「生命之樹」，呼應股票代號「7799」，打造高7.799公尺的燈藝，以守護生命的初心，結合金屬光影與親子泡泡互動，讓醫療科技走近民眾，傳遞對健康的期盼，以及與家人相伴的幸福。

台灣燈會明年2月20日至3月7日登場，主燈區設在高鐵苗栗站特定區，其中，企業燈區規畫企業共襄盛舉，縣府今天公布禾榮科技「生命之樹」，縣府工商發展處指出，高度別具巧思，7.799公尺呼應禾榮科技股票代號「7799」，將企業印記融入燈藝設計。禾榮科技希望，民眾記住這組數字的同時，也能記得企業以醫療專業守護生命的初心，以及讓更多人與摯愛相伴、延續美好日常的心願。

工商發展處表示，企業燈區最動人的地方，是每座燈組背後的故事與關懷，禾榮科技懷抱融入苗栗企業團隊、與地方攜手共好的心意，主動投入燈會，將自身醫療專業轉化為民眾可以親近的光影藝術，展現科技的溫度與企業對地方的熱忱。

「生命之樹」以金屬打造主體，舒展的枝枒搭配錯落的發光球體，呈現科技與生命交織的意象。樹上的紅色球體承載對生命的關懷與重拾健康的期盼，點點光芒匯聚成樹，也讓「迎向生活、珍惜陪伴」的祝福，在夜色中被看見。

燈組下方並規畫泡泡互動體驗，邀請孩子與家長伸手觸碰泡泡，在流動光影間共享驚喜與歡笑。從抬頭賞燈到伸手互動，「生命之樹」希望讓一家人停下腳步，在相伴遊賞的片刻，感受健康與陪伴的珍貴，留下屬於苗栗燈會的幸福回憶。

縣府指出，2027台灣燈會是展現苗栗產業特色與城市魅力的重要舞台。禾榮科技以「生命之樹」串起醫療、藝術與親子互動，讓民眾透過賞燈認識科技對生活的貢獻，也看見企業扎根苗栗、與地方共同成長的心意。

縣府感謝禾榮科技熱情參與燈會籌備，邀請全國民眾於2027台灣燈會相約苗栗，與家人一起走進光影，在7.799公尺的「生命之樹」下感受溫暖與祝福，珍惜身邊每一份平凡而美好的陪伴。

2027台灣燈會在苗栗企業燈區，禾榮科技股份有限公司「生命之樹」，呼應股票代號「7799」，打造高7.799公尺的燈藝。圖／苗栗縣政府提供
2027台灣燈會在苗栗企業燈區，禾榮科技股份有限公司「生命之樹」，呼應股票代號「7799」，打造高7.799公尺的燈藝。圖／苗栗縣政府提供

苗栗 台灣燈會 股票 科技

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