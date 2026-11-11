快訊

美台軍購困境加劇 上將訪歐是另闢管道還是敲打美方？

老屋翻修水電先檢查！水電5大奪命警訊曝：插座發燙跳電快停用

明明有特休為何不敢請？「安靜度假」背後的職場潛規則

聽新聞
0:00 / 0:00

百歲老樟樹慘遭焚身 3支樹幹剩1支 苗栗縣府評估盡量留存

聯合報／ 記者范榮達吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣政府列管受保護樹木造橋鄉豐湖村百歲老樟樹，昨天因竹林火災波及，2支樹幹燒損，縣府評估盡量留存僅剩的1支。圖／苗栗縣政府消防局提供
苗栗縣政府列管受保護樹木造橋鄉豐湖村百歲老樟樹，昨天因竹林火災波及，2支樹幹燒損，縣府評估盡量留存僅剩的1支。圖／苗栗縣政府消防局提供

苗栗縣政府列管受保護樹木造橋鄉豐湖村百歲老樟樹，昨天因竹林火災波及，因進入樹幹悶燒滅火不易，消防人員二度出動，花了約6個小時才完全撲滅，2支樹幹遭火燒損，縣府農業處人員到場監控，目睹有故事的老樟樹焚身，充滿了不捨，將評估是否留存僅剩的1支。

縣府受保護樹木第5號造橋鄉豐湖村樟樹，農業處委託健康檢查，樹身略微白蟻蛀蝕，狀況大致良好，昨天上午突然發生火災，縣府消防局第二救災救護大隊出動人車灌救，現場是竹林起火延燒到老樟樹，中午12點多火勢一度撲滅，未料強風造成死灰復燃，消防人員二度出動，火勢主要集中樹幹內部悶燒，持續灑水降溫，傍晚5點半才完全熄滅。

農業處人員到場關心，老樟樹因這場火災，3支樹幹，2支燒損，僅剩的1支，縣府將委託專業人員檢查內部是否遭到波及受損，將會盡量留存，如果不適合，基於安全考量伐除。

這棵老樟樹是伯公樹，地方有深厚感情，早期當地居民前來認樹爺的契子很多，根據農業處調查，胸高直徑180公分，樹高16公尺，樹齡超過100年，樹冠涵蓋面積400平方公尺，有關老樟樹的傳說，早年曾有不肖者想要盜砍老樟樹，但突然發生身體不適的情況，讓不肖者知難而退，老樟樹的神威不脛而走，而村民若有牛隻丟失、或身體不適，只要去求樟樹伯公庇佑，都會有好結果、非常靈驗。

苗栗縣政府列管受保護樹木造橋鄉豐湖村百歲老樟樹，昨天因竹林火災波及，2支樹幹燒損，縣府評估盡量留存僅剩的1支。圖／苗栗縣政府消防局提供
苗栗縣政府列管受保護樹木造橋鄉豐湖村百歲老樟樹，昨天因竹林火災波及，2支樹幹燒損，縣府評估盡量留存僅剩的1支。圖／苗栗縣政府消防局提供

農業處 火災 消防人員 白蟻 監控 苗栗

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台中餐酒館清晨竄惡火！鐵門內悶燒黑煙狂湧 鄰店急拿滅火器難滅

烏來瀑布遊客遭蜂螫 醫提醒無症狀也應就醫評估

彰化250人小村要蓋第二納骨塔 自救會憂陰氣、抓交替告縣府敗訴

才退休半年高雄68歲名醫「牛伯伯」車禍亡 病患嘆：又少一個好醫生

相關新聞

全國先例 北市減碳籌資新模式

台北市長蔣萬安明將請假拚選戰，昨出席投票前最後一次市政會議宣布，北市府率全國各政府機關之先，取得中華民國證券櫃檯買賣中心「可持續發展連結債券」（簡稱ＳＬＢ）資格認可，將城市「減碳」績效與政府債券發行條件連結，創政府籌資新模式，市府預計最快十二月開標、明年一月正式發行

溯自7月調升家長零負擔 基隆加碼全額負擔國中小學學習扶助鐘點費

為肯定教育第一線教師投入課後輔導的辛勞，基隆市政府昨宣布全面調升國中小學第七節課後及寒暑假「學習扶助課程」教師鐘點費，調升所需經費將由基隆市政府全額負擔，不增加家長任何費用，追溯自7月1日起適用。

選戰交鋒變餐桌商機！高雄祥鶴樓「選情之夜」端創意料理直播開票

選戰交鋒變餐桌商機！高雄市長選戰藍綠廝殺激烈，高雄老字號江浙餐廳「祥鶴樓」開票當晚首推「選情之夜」，架設300吋超大螢幕直播開票，端出10道選舉梗創意料理，盼讓不同政治立場支持者，邊吃邊看開票，將選舉激情化為美食交流。

百歲老樟樹慘遭焚身 3支樹幹剩1支 苗栗縣府評估盡量留存

苗栗縣政府列管受保護樹木造橋鄉豐湖村百歲老樟樹，昨天因竹林火災波及，因進入樹幹悶燒滅火不易，消防人員二度出動，花了約6個小時才完全撲滅，2支樹幹遭火燒損，縣府農業處人員到場監控，目睹有故事的老樟樹焚身，充滿了不捨，將評估是否留存僅剩的1支。

違規載運廢棄物得扣留車輛 基隆市演練流程 嚴查非法棄置維護環境

廢棄物清除機具與車輛若未隨車攜帶證明，或無許可證清運廢棄物，依廢棄物清理法除可罰鍰，並得沒入車輛。基隆市環保局表示，已演練扣車處置標準作業流程，提升執法效能與程序完備性。

守護健康縣市聯手 仁義潭、蘭潭水庫劃空品維護區管制期曝

秋冬枯水期，受惠今年颱風降雨挹注、雨水補注及水利署水資源調度管理，嘉義仁義潭、蘭潭水庫目前蓄水量均維持8成以上，整體水情穩定，年底公共用水及明年春耕供水無虞。蘭潭、仁義潭不僅是嘉義重要水源，也是民眾路跑、騎自行車及休閒遊憩的熱門場域，嘉縣市環保局跨域合作，共同劃設「雙潭空氣品質維護區」，2028年元旦起實施車輛管制，守護水庫周邊環境與民眾運動健康。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。