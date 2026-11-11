百歲老樟樹慘遭焚身 3支樹幹剩1支 苗栗縣府評估盡量留存

苗栗縣政府列管受保護樹木造橋鄉豐湖村百歲老樟樹，昨天因竹林火災波及，因進入樹幹悶燒滅火不易，消防人員二度出動，花了約6個小時才完全撲滅，2支樹幹遭火燒損，縣府農業處人員到場監控，目睹有故事的老樟樹焚身，充滿了不捨，將評估是否留存僅剩的1支。

縣府受保護樹木第5號造橋鄉豐湖村樟樹，農業處委託健康檢查，樹身略微白蟻蛀蝕，狀況大致良好，昨天上午突然發生火災，縣府消防局第二救災救護大隊出動人車灌救，現場是竹林起火延燒到老樟樹，中午12點多火勢一度撲滅，未料強風造成死灰復燃，消防人員二度出動，火勢主要集中樹幹內部悶燒，持續灑水降溫，傍晚5點半才完全熄滅。

農業處人員到場關心，老樟樹因這場火災，3支樹幹，2支燒損，僅剩的1支，縣府將委託專業人員檢查內部是否遭到波及受損，將會盡量留存，如果不適合，基於安全考量伐除。

這棵老樟樹是伯公樹，地方有深厚感情，早期當地居民前來認樹爺的契子很多，根據農業處調查，胸高直徑180公分，樹高16公尺，樹齡超過100年，樹冠涵蓋面積400平方公尺，有關老樟樹的傳說，早年曾有不肖者想要盜砍老樟樹，但突然發生身體不適的情況，讓不肖者知難而退，老樟樹的神威不脛而走，而村民若有牛隻丟失、或身體不適，只要去求樟樹伯公庇佑，都會有好結果、非常靈驗。