張善政明請假衝刺 黃世杰邀洋流車掃

桃園市長選戰不斷加溫，爭取連任的國民黨張善政持續端政績、拚組織催票，明天將正式請假投入選戰，本周六更將邀來立法院長韓國瑜站台，號召支持者出門投票。民進黨市長候選人黃世杰空陸戰攻勢不斷，本周五將在中壢與台北市長候選人沈伯洋合體車隊掃街，盼「洋流」助攻選情。

張善政昨陸續出席復興區競選總部成立大會、龍潭團結自強大會、南區里長聯誼會與市場、商圈後援會等多個組織行程，他細數近四年來政績，包括成立復興區洗腎中心、市立醫院大溪分院今動土等醫療建設，也強調以行動支持基層同仁，如調高里基層工作經費、清潔隊員夜點費等。

「希望里長們能當我的分身，鼓勵支持者出門投票。」張善政也談到自身選情，還有努力空間，希望參與里長後援會的里長能幫忙向里內的鄉親催票，一定要出來投票；張並強調自己不分藍綠，很多民進黨議員的好建議，市府也都會採納，若換黨執政沒有特別的意義。

民進黨桃園市長候選人黃世杰出席「同舟共濟、杰伴同行後援會」成立大會。記者江婉儀／攝影

民進黨部分，黃世杰持續車隊掃街，昨日戴起「企鵝帽」站上車隊前進楊梅區拜票，並同步進行網路直播號召人氣，下午出席「同舟共濟、杰伴同行後援會」成立大會，展現桃園在地國際同濟會成員團結支持氣勢。他表示，同濟會以服務兒童為重要使命，未來若進入市府，將積極整合政府資源與民間力量，讓公益服務深入社區。

黃世杰也提到，選戰逐漸加溫，民眾支持度不斷提升，自己會持續維持正面選舉的基調全力衝刺，讓更多選民能夠認識他，以及認同他的政見與願景。並預告周五將跟沈伯洋再度於中壢合體，當天晚上五時半至八時半展開車隊掃街，最後在復興路跟中美路口圖書館安排短講，希望桃園各區市民都能來參加。