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桃園棒球天使營開訓 張善政感謝總顧問張滄彬讓棒球成為桃園招牌運動

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市長張善政感謝張滄彬讓棒球成為桃園招牌運動。記者鄭國樑／攝影
桃園市長張善政感謝張滄彬讓棒球成為桃園招牌運動。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今日主持棒球天使計畫三級棒球訓練營開訓典禮，棒球總顧問張滄彬老師、棒球委員會主委楊家俍都出席，張善政表示去年起市府投入1000萬元設立棒球天使基金，分3年推動基層棒球培育，首年辦理即獲得家長與基層熱烈迴響；今年計畫邁入第2年，結合頂尖師資，再度展現桃園扎根基層棒球的決心。

今年訓練營規畫少棒組、青少棒與青棒組兩大梯次，其中少棒組已於10月30日落幕，今天為青少棒與青棒組的開訓首日，訓練營參訓學員都是桃園市棒球發展重點學校的精英好手，一同為桃園基層棒球的茁壯盛況留下精彩見證。

張善政說，今天是桃園三級棒球訓練營的開幕、開訓，3級棒球訓練營源起於前年，桃園拿到世界12強比賽的世界冠軍回來以後，市政府教育局認為應該設法把棒球訓練的基礎繼續擴大，所以成立了這個訓練營，今年是第二年舉辦，除了市府編的預算，桃園市棒球委員會主委楊家俍捐助200萬元，是訓練營成功非常關鍵的因素。

張善政特別謝謝張滄彬老師，表示他多年為桃園的棒球一步一腳印扎下今天的基礎，讓棒球變成我們桃園的招牌運動，棒球訓練營能吸引這麼多學生來報名，主要是張滄彬老師透過他過去的徒子徒孫，把最優秀的選手像現在很多職棒選手，邀來這邊當教練，讓學生們心目中的英雄，變成他們可以親身接觸的教練，在這一股誘因之下每個人都搶著要報名，報名錄取以後都高興得不得了，非常珍惜這個機會。所以，棒球訓練營的成功因素，一方面是張老師多年的努力，二方面是市府用預算支持，三方面是家長跟學生們的動機和用心，這個棒球訓練營持之以恆，一定可以把桃園的各級棒球、學校棒球的這個水準，再往上拉到更高一層。

桃園市棒球天使計畫三級棒球營開訓。記者鄭國樑／攝影
桃園市棒球天使計畫三級棒球營開訓。記者鄭國樑／攝影

桃園市棒球委員會捐款支持棒球天使計畫。記者鄭國樑／攝影
桃園市棒球委員會捐款支持棒球天使計畫。記者鄭國樑／攝影

桃園 棒球 張善政

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