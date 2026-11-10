雪霸國家公園獲評鑑優異獎 雪管處：將持續精進課程、深化環教服務

雪霸國家公園最近在環境部的評鑑中再次獲優異獎，今年共69家環境教育設施場所級機構參與評鑑，其中31家進入現地評鑑，最終有10家獲頒優異獎項。雪霸國家公園管理處強調，雪管處榮幸能獲得這份肯定，不僅是對團隊長期努力的鼓勵，也將成為持續精進課程、深化環境教育服務的重要動力。

雪霸管處理表示，國家公園不僅是守護台灣珍貴自然生態與生物多樣性的重要基地，更是最天然、最豐富的戶外學習場所，雪管處長期致力於環境教育推廣，善用雪霸國家公園獨特的地形地貌、森林生態及豐富的生物資源，發展多元且優質的環境教育課程，並透過專業熱情的環境教育人員與志工團隊，陪伴民眾親近自然、認識生態。

雪管處指出，評鑑頒獎典禮昨天在環境部舉行，由環境部政務次長葉俊宏頒發今年度環境教育設施場所評鑑優異獎牌，這是肯定雪管處在環教領域經營的成果、課程發展及人才培育等方面的努力。這份榮譽不僅是對管理團隊的肯定，更是對長期投入環教工作的解說志工及環教人員最大的鼓勵。

雪管處表示，優質的環境教育有賴於專業人員與志工團隊共同努力，這次評鑑委員對雪管處的環教推動成果給予高度肯定，雪霸環教人員具備良好專業能力及豐富的課程操作經驗，並能將新興環境議題融入教學，持續提升課程品質。此外，具有國家公園特色的「樹冠層攀樹課程」，結合攀樹體驗與森林生態學習，讓參與者從不同高度探索森林的奧妙，相關執行人員也具備急救及救災相關專業證照，兼顧課程特色與活動安全，獲得委員青睞。

教學設計方面，評鑑委員肯定雪管處學習單與教具的設計品質，認為教材內容及教學輔具相當傑出，且場域持續投入新教案研發，展現課程創新與精進的能量。課程執行也能依不同服務對象及活動時間彈性調整，在符合核定課程內容的基礎上，展現教學現場的專業應變能力。

面對全球氣候變遷及永續發展的挑戰，雪管處也積極將氣候變遷議題融入環境教育，除了建立具有場所特色的學習護照，更引進國際知名的 Climate Fresk「氣候變遷拼圖」教材，辦理工作坊提升環境教育人員的氣候知能與教學能力，進一步發展為完整的環境教育課程方案，引導學習者認識氣候變遷的成因、影響及可能的行動策略，讓環境教育從認識自然延伸至關心全球環境議題，培養面對氣候挑戰的行動力。

雪管處表示，未來將持續結合雪霸園區的自然生態、人文特色及專業志工資源，深化環境教育課程，讓國家公園不只是生態保育的場域，更是全民認識自然、學習永續及實踐環境行動的重要教室。

熱情、專業的環境教育團隊安排雪見樹冠層課程。圖／雪霸國家公園管理處提供