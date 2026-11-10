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苗栗通霄烏眉社區活動中心落成 鍾東錦：今年補助金額提高到300萬

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
鍾東錦在剪綵啟用儀式中表示，依照之前活動中心補助金額為200萬元，今年提高到300萬元，以添購內裝及設施設備。圖／苗栗縣政府提供
鍾東錦在剪綵啟用儀式中表示，依照之前活動中心補助金額為200萬元，今年提高到300萬元，以添購內裝及設施設備。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣通霄鎮烏眉社區新建活動中心，今（10日）由縣長鍾東錦出席剪綵儀式，宣告正式啟用；鍾縣長表達往年活動中心補助金額上限為200萬元，今年提高到300萬元，承諾縣府將協助添購活動中心內部的設施設備。

烏眉社區原有的活動中心，過去因建築老舊、屋頂漏水，加上地震造成牆面及地坪龜裂，影響使用及安全性，通霄鎮公所編列1850萬元進行新建工程，其中台電補助650萬元、中油100萬元、縣府200萬元，餘款由公所自籌配合。

新建活動中心規劃為1層樓建築，面積70多坪，室內空間包含活動中心、男女廁所、無障礙廁所、儲藏室及茶水間等，兼具集會、聯誼、休閒多重功能，室外另設有草地將規劃為槌球場，成為居民休閒運動好地方。

今天上午舉辦剪綵啟用儀式中，縣長鍾東錦表示，依照之前活動中心補助金額為200萬元，今年提高到300萬元，針對烏眉社區活動中心內裝及設施設備部分，縣府將全力協助，按照實際需求核銷，添購桌椅、電腦、音響、廣播系統等，希望讓在地鄉親善加利用，長輩多走出家門來到活動中心活動、聊天。

苗栗 補助 鍾東錦

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