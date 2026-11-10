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白沙屯媽祖2027年版本年曆、月曆登場 即日起全台開放免費索取

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
十二幅的經典版月曆，以莊嚴媽祖婆神像配以進香圖片，設計出每個月不同的風格，設計精美值得保存。圖／駱調彬提供
十二幅的經典版月曆，以莊嚴媽祖婆神像配以進香圖片，設計出每個月不同的風格，設計精美值得保存。圖／駱調彬提供

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮是全台媽祖信仰聖地之一，今年報名徒步進香人數破紀錄，逼近50人大關，而每年由義工組織白沙屯媽祖婆網站，所製作推廣的白沙屯媽祖年曆及月曆也越來越火熱，甚至引人收藏，供不應求。

白沙屯媽祖婆網站製作並免費發送白沙屯媽祖年曆及月曆，今年已經邁入第20年。站長駱調彬表示，近幾年白沙屯媽祖婆的粉紅超跑紅遍海內外、進香結束後白沙屯三媽祖乘坐粉紅超跑到台灣各地贊境也造成迴響，白沙屯媽祖婆的香火越來越鼎盛常年香客絡繹不絕，整個白沙屯人聲鼎沸，做生意的大家都笑呵呵。

全新2027年版本的掛軸年曆，以帶有喜氣的紅色系為基底大大的媽祖半身聖像慈悲的容顏為設計主軸，配合羊年象徵香火鼎盛的意像設計，整個版面充滿溫暖氣息，可說是人見人愛。

十二幅的經典版月曆，更是以莊嚴神像配以進香圖片，設計出每個月不同的風格，讓每個月都能看到不同的媽祖聖顏，設計精美值得保存。

駱調彬表示，去年有開放網路索取的點共有300個索取點、全台免費索取網頁已經在今（10日）中午12點公開發布，想免費索取的朋友可以上白沙屯媽祖婆網站查詢、https://www.baishatun.com.tw 就你的居住地點尋找最近的索取點前往索取。

駱調彬建議要前往索取前記得要先打電話詢問還有沒有，免得白跑一趟壞了心情，因為今年開放點與數量有減少請大家愛惜得來不易的年月曆。

白沙屯媽祖 月曆

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