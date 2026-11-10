毛孩逼近10萬！吳旭智提竹北增設寵物公園、推友善空間認證

新竹縣寵物登記數連續3年超越新生兒出生數，毛孩活動空間卻相對不足。國民黨新竹縣議員、竹北市長候選人吳旭智日前舉辦寵物公益講座，邀請動物行為專家分享飼養觀念，並提出打造特色寵物公園、推動寵物友善空間認證等政策，盼改善竹北寵物活動環境。

吳旭智於競選服務處舉辦「當狗狗開口說話」公益寵物講座，邀請北歐森林家庭犬貓訓練中心首席顧問Ranie老師，分享犬隻肢體語言、基礎行為訓練及寵物公園管理等議題，活動也同步透過臉書直播，探討竹北如何因應毛孩家庭增加，完善寵物公共空間。

據農業部動物保護資訊網統計，新竹縣家犬約4萬4191隻、家貓約4萬9011隻，家養犬貓合計逾9萬隻，加上約4828隻遊蕩犬，全縣犬隻總數突破4.8萬隻。2021年起新登記貓隻數首度超越犬隻，2023年新登記貓隻達3434隻，高於犬隻2424隻；全縣寵物登記數更連續3年超越新生兒出生數，其中2022年寵物登記5129隻，新生兒則為4033人。

吳旭智指出，新竹縣寵物數量持續增加，專屬活動空間卻明顯不足，目前僅竹東河濱、竹北頭前溪一帶等少數場域，飼主多半只能帶毛孩到一般公園或步道活動，容易衍生人犬使用空間衝突。既有場地也面臨排水不良、草皮泥濘、圍籬維護及停車不便等問題，犬隻吠叫更可能引發鄰里噪音爭議。

Ranie表示，寵物公園選址應考量住宅密度、排水及停車條件，降低對居民的干擾，且「寵物公園並非適合每一隻狗狗」，飼主應評估犬隻性格與社交狀況，入園後也不能放任不管。她建議先在園外進行牽繩、隨行訓練，待犬隻情緒穩定後再入園活動，將寵物公園作為行為訓練的獎勵。

吳旭智提出3大寵物友善政策，包括評估竹北適當用地，打造具分區管理、完善排水設施的特色寵物公園；建立寵物友善空間認證標示，讓飼主清楚辨識公共空間及店家攜寵規範；並結合專業資源推廣飼主責任與公共禮儀教育，落實牽繩管理、清理排泄物等觀念，朝寵物友善示範城市邁進。

新竹縣議員、竹北市長候選人吳旭智舉辦寵物公益講座，邀請專家分享飼養觀念，並提出打造寵物友善城市的政策願景。圖／吳旭智競辦提供

新竹縣議員、竹北市長候選人吳旭智舉辦寵物公益講座，邀請專家分享飼養觀念，並提出打造寵物友善城市的政策願景。圖／吳旭智競辦提供