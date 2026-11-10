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民間善心挹注竹市消防救護量能 白水老人愛心慈善會捐贈2組心電圖機

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
白水老人愛心慈善會捐贈新竹市2組Android救護平板心電圖機，消防局長李世恭代表受贈。圖／新竹市府提供
白水老人愛心慈善會捐贈新竹市2組Android救護平板心電圖機，消防局長李世恭代表受贈。圖／新竹市府提供

為提升緊急救護品質、爭取急重症患者黃金救援時間，白水老人愛心慈善會捐贈新竹市Android救護平板心電圖機2組，總價值50萬元，由消防局長李世恭代表市長高虹安受贈，並致贈感謝狀，感謝白水老人愛心慈善會長期投入公益，以行動支持消防救護工作。消防局指出，救護平板心電圖機可用於12導程心電圖檢查，提供第一線救護人員執行緊急救護勤務使用，強化到院前急救量能。

高虹安表示，心臟疾病是威脅國人健康的重要因素，面對急性心肌梗塞等緊急狀況，能否在第一時間辨識病情、掌握患者狀況，並即時與醫院端聯繫，是影響後續治療及搶救成效的重要關鍵。

高虹安說，這次白水老人愛心慈善會捐贈先進救護設備，不僅提升第一線救護人員的執勤效能，也讓醫療團隊能提前掌握患者資訊、及早準備救治措施。市府將持續精進消防救護設備與專業能力，結合民間公益力量，共同守護市民生命安全。

白水老人愛心慈善會經理陳通海表示，慈善會長期致力於社會救助及弱勢關懷，持續透過捐贈醫療及救護設備回饋社會，已捐贈40台心電圖機協助各縣市推動急性心肌梗塞救護業務。新竹市消防局自2023年起陸續獲得捐贈，累計受贈心電圖機共5組，希望透過公益資源挹注，協助提升緊急救護品質，為更多民眾爭取寶貴的救援時間。

消防局表示，Android救護平板心電圖機結合平板電腦與可攜式心電圖感測設備，救護人員可於事故現場及救護車上為患者進行12導程心電圖檢查，協助辨識是否有急性心肌梗塞(STEMI)等危急情形，並透過系統即時傳輸心電圖數據至醫院，讓急診醫療團隊提前掌握患者病況、預先啟動相關救治流程，有效縮短到院後的診療準備時間。設備兼具輕巧、便攜及操作便利等特性，能協助第一線救護人員更快速完成檢測，提升到院前緊急救護效率。

消防局說，急性心肌梗塞等心血管疾病需要把握黃金救援時間，為全面提升救護品質，消防局持續強化第一線救護車輛及裝備配置，目前救護車已逐步導入電動擔架床、高階救護器材及專業防護裝備，透過設備升級與專業訓練，提升救護人員執勤效能及安全。

高虹安補充，目前消防局配置的23台12導程心電圖機均來自民間善心捐贈，感謝白水老人愛心慈善會及各界長期支持消防救護工作，透過捐贈救護車輛與專業器材，成為消防團隊守護市民的重要後盾。消防局也將持續善用各界捐贈資源，精進緊急救護設備與服務品質，讓第一線救護人員擁有更完善的裝備。

愛心 老人 高虹安

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