新竹縣YouBike再擴點 寶山鄉今正式啟用串聯水庫、竹科通勤路網

新竹縣公共自行車路網再拓新版圖！由寶山鄉公所主辦的「鹽港溪道路優化暨YouBike啟用記者會」今天盛大舉行，在鄉長邱振瑋、縣府等見證下，宣告寶山鄉正式成為新竹縣第7個引進YouBike系統的行政區。新竹縣長楊文科積極推動綠色永續運輸，目前竹縣YouBike站點已達230站，且自2022年啟用至今已累計突破761萬人次，顯示綠色運具已深植縣民日常。

寶山鄉共建置9個站點、投放105輛車，且配合丘陵地形高比例導入70輛電輔車，更在9月25日中秋節開始營運。根據統計，10月份寶山「明湖公園」站往返新竹市「青草湖」站，一舉拿下竹縣跨區騎乘量第一名，展現大新竹生活圈低碳串聯的亮眼成效。

新竹縣政府交通處表示，竹縣公共自行車網絡持續穩健拓展，目前全縣已達230站、營運車輛包含2,078輛YouBike 2.0及738輛2.0E電輔車。全縣騎乘熱度持續攀升，今年10月份單月使用人次更創下約27萬人次的新高紀錄。

交通處指出，寶山鄉公所自籌2500萬元建置YouBike系統，縣府協助採購、建置及營運。考量當地丘陵地形，特別配置70輛YouBike 2.0E電輔車，約占近七成。自中秋節前夕啟用至今，累計騎乘突破2812人次，熱門站點前三名為寶山明湖公園、雙溪兒童公園及寶山國中停車場。

站點規畫兼顧就學通勤與休閒觀光，涵蓋寶山國中，並串聯寶山水庫、寶二水庫管理中心及雙胞胎井等景點，也銜接「竹竹生活圈」，方便民眾及竹科族群往返新竹市與科學園區。其中，寶山明湖公園站與新竹市青草湖（煙波大飯店）站，10月跨區借還人次更居竹縣之冠。

在鄉長邱振瑋、縣府等見證下，宣告寶山鄉正式成為新竹縣第7個引進YouBike系統的行政區。圖／縣府提供