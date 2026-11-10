竹南、頭份自來水有土味 鍾東錦曝原因 爭取南庄汙水下水道根本解決

苗栗縣竹南鎮、頭份市，及新竹市部分地區自來水有土味1個多月，縣長鍾東錦認為水源的永和山水庫長期排水南庄鄉市區生活廢水，以致有機物累積助長藻類，要求縣府水利處加速爭取南庄汙水下水道，排放口在中港溪田美攔河堰以下，根本解決土味問題。

永和山水庫水源的東興淨水廠，供應竹南、頭份，及新竹市部分地區自來水，用戶上個月初迭有反映自來水有土味，立委邱鎮軍、沈發惠都安排會勘，縣議會並組專案小組調查，今天縣務會議討論，南庄子弟鍾東錦認為根本原因在於水庫長期排入市區生活廢水，雖經過處理，土味仍難於消除，必須盡快興建汙水下水道。

鍾東錦說，永和山水庫於2021年春、夏之際，他曾現勘底層淤泥僅有薄薄一層，應該不是因此孳長藻類，造成土味根源，他認為水庫於1984年完工蓄水，至今42年，上游南庄市區居民及遊客使用生活廢水，排入中港溪，離槽式水庫從田美攔河堰引入水源，造成有機物累積，以致藻類繁殖，新建汙水下水道，排放口在中港溪田美攔河堰以下，否則自來水有土味，只要天候等條件配合，問題還是會重演。

水利處指出，南庄汙水下水道系統及水資源回收中心興建工程，縣府提報國土管理署爭取多年，至今仍未核定，規畫分8年興建，總經費約4億1300萬元，範圍包括南庄都市計畫區及南江村北側住宅密集區，新建水資源回收中心，及500公尺管網，及用戶接管1130戶，不過，設計排放口在田美攔河堰上游，如果要延長到下游，經費還會增加。

針對自來水有土味問題，台灣自來水公司表示，因永和山水庫水位隨著枯水期及雨季變化，有機物沖入水庫，藻類代謝產生土味，加上日夜溫差上下水層產生對流等因素，導致土味擴散到取水層，10月8日起調整取水層，淨水端藥劑，加強管網排水及混凝沉澱效能，水質檢驗都符合飲用水水質標準。

台水並與地方於11月3日達成4項共識，包括近期每天加強檢測作業，每天公告資訊讓用戶知悉；協助宣導1910通報平台，另由水公司成立專案服務小組，加速處理陳情案件；竹南頭份地區盡快辦理老舊管線汰換工程；台水研議合理補償用戶或減免水費。