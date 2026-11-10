竹市殯葬所停車難！送親友最後一程還吃罰單 吳旭豐籲整體擴建

新竹市殯葬管理所停車空間不足，逢殯葬吉日更是一位難求，民眾違停紅線遭開罰。市議員吳旭豐質疑，停車場預定地閒置多年，要求市府擴充殯葬設施。市府表示，過去曾爭取中央補助，但因平均停車率不到6成，未獲補助。

吳旭豐指出，4年前競選期間就曾拍下殯葬管理所停車場預定地，如今土地仍閒置，停車問題未改善。每逢殯葬吉日，停車場一位難求，民眾不得已將車停在紅線上，收到罰單後又向民意代表陳情。

吳旭豐說，民眾只是希望送親友最後一程，卻因停車空間不足而違規受罰，市府應負起責任。他質疑，停車場從10年前就開始規畫，為何至今仍無法興建？

交通處長林正光表示，殯葬管理所停車場確實在特定日子供不應求，市府過去曾提出興建計畫，但因平均停車率不到6成，僅尖峰時段停滿，因此未獲中央補助。

吳旭豐認為，市府不應只看「冷冰冰的數字」，殯葬設施需求特殊，平日停車率不高，不代表沒有興建必要。隨著市府財政狀況改變，地方建設不應因中央未補助就停擺。

吳旭豐指出，殯葬管理所近年服務品質獲大新竹地區民眾肯定，使用需求及服務量能提升，10年前的規畫僅著重停車場，如今應重新檢討整體空間配置，同步擴充禮堂、靈位及治喪設施。

他表示，目前小靈位與禮堂空間交錯，禮車進出與民眾動線混雜，建議盡速拆除小靈位，並在新開發空間增設靈位堂、禮堂及治喪設施。

此外，殯葬設施受到成德路分隔，若未來在道路另一側增設禮堂及治喪空間，也應同步規畫冰櫃，避免出殯時須推送遺體跨越馬路。吳旭豐呼籲市府全面評估停車及治喪需求，讓市民安心送親友最後一程。