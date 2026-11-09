選戰倒數 桃園42輛垃圾車、計程車加入反賄宣導

選戰進入倒數，桃園街頭常見的垃圾車、計程車也加入反賄選行列。桃園市環保局與政風處今舉辦反賄選宣示活動，找來清潔隊及計程車運將響應，共42輛垃圾車、資源回收車及計程車掛上反賄選布條與標語，未來將跟著清運、載客路線穿梭大街小巷，把「不買票、不賣票」訊息帶進社區，希望藉由最貼近市民生活的方式宣導乾淨選風。

活動邀請桃園地檢署主任檢察官呂象吾、調查局桃園市調查處及市府相關局處參與。呂象吾與市府政風處長廖常新表示，每逢地方大選，往往伴隨賄選、地下賭盤及虛假訊息等選舉亂象，這些違法歪風嚴重侵蝕民主基石，呼籲市民共同遵守不買票、不賣票原則；民眾若發現賄選情事，可撥打24小時檢舉專線0800-024-099，撥通後按4，檢舉賄選最高可獲1000萬元獎金。

環保局指出，這次從每天沿街清運的垃圾車、資源回收車，到隨招隨停的在地計程車，共有42輛車響應，披掛宣導布條與標語，希望利用日常清運及接送乘客的機會，把反賄選觀念帶進不同生活圈。

現場另由龍潭區雙龍國小學生演出反賄選話劇，透過故事主角面對免費好處與不公平利誘，最後拒絕誘惑、獨立做出選擇的劇情，以貼近日常生活的方式宣導反賄選。