11公頃繽紛花海迎賓！桃園花彩節本周末登場 李翊君、芒果醬接力開唱

2026桃園花彩節將於11月14日至22日在大溪登場，今年以「花彩戀曲」為主題，運用百日草、波斯菊打造約11公頃花海，並設置4座特色裝置藝術，邀請李翊君、鄭怡等歌手及樂團接力演出。副市長蘇俊賓表示，今年花彩節除延續高水準的視覺美景，也結合音樂表演、食農教育及農村體驗，邀請全台民眾走訪大溪，欣賞大漢溪沿岸繽紛花海。

桃園市府今天下午舉辦花彩節記者會，蘇俊賓表示，桃園花彩節起源於休耕農地活化，今年邁入第12屆，特別以歌手鄭怡的經典名曲「海上花」揭開序幕，象徵大漢溪沿岸壯麗浩瀚的花海；感謝中庄與月眉兩大休閒農業區農友辛勤耕耘，運用綠肥作物及花卉巧妙搭配，在地景上勾勒出精彩的視覺圖騰。

蘇俊賓指出，今年花彩節特別邀請鄭怡、李翊君等實力派歌手連續兩個周末接力獻唱，並深度融入食農教育與農村體驗，規畫兼具賞花、聽歌、美食與農遊體驗的多元行程，讓民眾除了欣賞花海，也能感受農村文化，也可以順遊大溪老街及鳳飛飛故事館，深入感受在地豐富的人文風情與農村魅力。

農業局表示，今年花海面積約11公頃，除了百日草、波斯菊交織的花田，也設置「扭轉錢坤」、「花語音樂盒」、「浪花朵朵」及「花彩飛飛」等特色裝置。活動期間邀請李翊君、鄭怡、許景淳及芒果醬Mango Jump等歌手與樂團接力演出，讓民眾在花海中欣賞精彩表演。

農業局指出，活動另規畫採果、客家搗麻糬、植物染布及蘭花組盆等農事體驗，讓遊客深入認識農村文化與在地產業。民眾也可順遊李騰芳古宅、中庄調整池及山豬湖生態親水園區等景點，安排大溪一日遊或深度農遊行程。