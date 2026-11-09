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桃園市3措施抗高溫 橙燈日熱傷害人次創近4年同期最低

中央社／ 桃園9日電

桃園市環保局推動高溫應對指引、敏感族群降溫補助及公共空間涼爽點3措施，今年5至8月橙燈日熱傷害平均人次降至1.94人，創近4年同期最低，並整合近1600處涼爽點供查詢避暑。

桃園市政府環保局長顏己喨接受媒體聯訪表示，今年5至8月高溫橙燈日共16天與去年同期相同，但橙燈日平均熱傷害人次從去年2.88人降至1.94人。桃園去年11月訂定高溫應對指引，建立常態、橙燈及紅燈3階段應變機制，今年5月28日更邀集19局處辦理抗高溫兵棋推演，強化跨局處通報及應變能力。

顏己喨指出，桃園今年針對家有6歲以下幼童或65歲以上長者家庭，提供空調清洗、一級能效冷氣購置及玻璃隔熱膜等補助，並加碼新台幣1000萬元辦理第2波冷氣補助，預估每年可節電約48萬度、減少約227公噸二氧化碳當量，另外也建置調適圖台，整合近1600處涼爽點供民眾查詢就近避暑。

環保局表示，未來將持續洽談企業擴增涼爽據點，並檢討高溫應對指引及居家降溫措施，提升城市因應極端高溫的能力，也提醒民眾留意高溫資訊，善用涼爽據點，做好防熱措施。

高溫 桃園市 桃園

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