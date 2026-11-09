太搶手！張善政「好善手」一周發逾2萬雙 黨部志工動員趕工

桃園市長張善政推出競選小物「好善手」工作手套，上周三在南門市場首度發放後，不到一周已發出超過2萬雙，不少未領到的民眾詢問後續發放地點。張善政競選辦公室今表示，因應民眾索取踴躍，桃園市黨部志工加入製作行列，從縫製布標到燙印標誌分工趕工，後續也將持續在市場、夜市等場合發放。

競辦發言人洪于媗表示，團隊發想「好善手」時，曾嘗試以縫製布標、燙印等方式，將「善」字標誌呈現在棉紗手套上。消息傳開後，黨部志工阿姨們熱情響應，有人拿起針線縫製布標，有人負責燙印，大家利用自己的時間投入製作，邊做邊聊、有說有笑。

洪于媗指出，志工們從縫製布標到燙印標誌分工合作，一針一線完成手套，也把對張善政的支持與期待縫進每一雙手套裡，希望讓更多市民能拿到這份實用的競選小物。

洪于媗表示，「好善手」短短幾天就發出2萬多雙，除了看見市民對手套的喜愛，也展現支持者齊心相挺的熱情，並呼應手套「這雙手，很會做事」的設計精神。張善政是工程師出身，遇到問題就捲起袖子、一步步解決，如今志工與支持者也一起動手，讓「善」從一雙手傳到另一雙手。

洪于媗表示，「好善手」工作手套後續將持續於市場、夜市等場合發放，但數量有限，歡迎市民把握機會領取，也感謝投入製作及協助發放的志工，讓這份心意持續傳遞，一起支持張善政。