斥資逾5600萬元 苗縣造橋老人文康中心今落成啟用

苗栗縣造橋鄉新建老人文康中心今天正式落成啟用，新大樓外觀以造橋地名由來「登雲橋」的橋梁意象串聯主要空間，並搭配油桐花拼花，凸顯地方特色；縣長鍾東錦表示，縣府接續會在文康中心裡面增加設施設備，讓大家更喜歡來，成為長輩上課、聊天、聚會的好所在。

苗栗縣邁入高齡化社會，65歲以上人口接近11萬1千人，超過全縣人口的20%，其中造橋鄉也有3100多人。縣府為加強對老年人的照顧，陸續在18鄉鎮市設立老人文康中心，截至目前已在10個鄉鎮設置文康中心，加上後龍老人福利中心，全縣共有11個老人文康中心，並結合長青學苑、銀髮健身俱樂部或社區關懷據點運作。

原造橋老人文康中心建物，歷經30多年使用，由結構工程技師公會進行耐震能力評估，建議拆除重建；經鄉公所籌編4640萬元辦理拆除重建，並獲縣府補助內部設施500萬元及環境改善工程500萬，總經費逾5千6百萬元 ，自2023年1月動土，於今天落成啟用。

新建老人文康中心為地上二層的建築物，設施包括閱覽室、活動集會室及多功能運動健身室等，並設置無障礙坡道、無障礙電梯和車位，提供需要的年長鄉親更便利舒適的活動區域，相當貼心。

今天上午舉辦啟用儀式，縣長鍾東錦、鄉長徐連斌、代表會主席陳裕福率各村長及代表共同揭牌，許多鄉親也應邀觀禮，一起見證造橋社會福利邁向新的里程。

鍾東錦表示，縣府接續會在文康中心裡面增加設施設備，為年長鄉親提供更多元的服務，完善照顧他們的健康與生活品質，讓大家更喜歡來，成為長輩上課、聊天、聚會的好所在，營造苗栗成為親老、敬老、愛老的友善家園。