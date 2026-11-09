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YouBike2.0進駐苗栗頭屋 5輛電輔車、5輛一般自行車10日啟用

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
YouBike2.0苗栗縣頭屋鄉藝文廣場的站點，明天凌晨零時啟用，配置5輛電輔車、5輛一般自行車。圖／苗栗縣政府提供
YouBike2.0苗栗縣頭屋鄉藝文廣場的站點，明天凌晨零時啟用，配置5輛電輔車、5輛一般自行車。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣府與微笑單車公司YouBike2.0服務網路，首度進駐頭屋鄉，明天凌晨零時啟用，配置5輛電輔車、5輛一般自行車10日啟用，縣府並持續滾動檢討，並籲請使用者如果騎車通過頭屋大橋，尖峰時間交通流量大，且目前時節東北季風強勁，特別要小心。

今年9月新學期開學，一度爆發頭屋鄉學生上學擠不上公車窘境，經地方反映調配公車時間解決，縣府鎖定頭屋鄉民的日常通勤與學生通學需求，規畫在藝文廣場設置YouBike2.0站點，明天凌晨零時啟用，站點設計容納25輛，首批電輔車、一般自行車各5輛，微笑單車人員明天並將觀察使用狀況，滾動式檢討配置。

縣府交通工務處指出，頭屋鄉市區與苗栗市間，頭屋大橋一橋之隔，許多鄉親與學子有需求往返，過去受限接駁運具的選擇，轉乘常需花費額外時間與成本，建置YouBike2.0站點，補足地方市區至學校、大眾運輸站點間的關鍵接駁空缺，大幅提升通學與通勤的穩定度與機動性。

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