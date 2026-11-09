桃市府加州大學柏克萊分校簽MOU 加強智慧城市研究

桃園市長張善政今天與美國加州大學柏克萊分校簽智慧城市研究創新合作備忘錄（MOU），將結合人工智慧（AI）及數據分析技術，聚焦交通與空氣品質等領域，提升城市治理效能。

他說，雙方經2年交流籌備，希望借重柏克萊分校（University of California at Berkeley）在智慧運輸及大型交通系統研究經驗，幫桃園因應城市發展與交通運輸需求。

張善政表示，UC Berkeley研究理念高度契合桃園推動智慧治理方向，桃園市政府已布建超過1100處空品感測器，導入AI排放及揚塵辨識系統，去年空品達良好等級天數占比44%，居6直轄市第1，希望以科技解決城市發展挑戰，讓市民感受生活品質改善。

張善政也分享「靜桃專案」，雙方從低空交通切入，探討未來交通發展，就空品、人流分析、車流分析及路口交通安全模擬方向討論後續合作，強化桃市府團隊技術量能，推動智慧治理朝制度化及永續發展邁進。

UC Berkeley社會利益資訊技術研究中心（CITRIS）主任白彥（Alexandre M. Bayen）表示，桃市府展現技術執行及跨局處整合能力，智慧城市發展仰賴先進技術，也須讓科技融入市民生活並獲社會認同。台灣對新科技接受度高，且桃市府積極推動科技創新，讓他對未來深化智慧城市合作充滿期待。