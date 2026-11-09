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竹北文化公園整建完工 改善地坪增設休憩空間

中央社／ 新竹縣9日電

新竹縣竹北市文化公園完成整建已重新開放，竹北市長鄭朝方今天表示，工程改善原有破損地坪、調整步行動線，並增設景觀照明及休憩設施，提升民眾使用安全與便利性。

鄭朝方透過文字表示，文化公園位於美食街商圈，市公所先前完成U1地下停車場改造後，接續推動地上公園整建，入口增設竹北特色「水圳椅」及弧形景觀燈，改善公園整體景觀。

鄭朝方指出，文化公園是許多長者日常活動場所，過去地坪破損影響通行安全，這次重新規劃動線，並採用具防滑及透水功能的混凝土鋪面，方便長者、嬰兒推車及輪椅使用者通行。

鄭朝方表示，公園迴廊區也重新整理，採簡約設計風格，未來將增設座椅及大型鏡面，提供民眾休憩、練舞使用，改善公共空間機能。

鄭朝方指出，中央圓形舞台也配合地方需求擴大面積，提供社區活動及展演使用，盼透過公園環境改善，打造兼顧休閒、運動及社區交流的公共空間。

公園 竹北 鄭朝方

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