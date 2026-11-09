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苗縣推動綠色循環 歷年畜牧廢水資源累計施灌量已突破21.9萬公噸
為推動畜牧廢水資源化，苗縣府環保局近日舉辦兩場畜牧業資源化宣導暨法規說明會，推動綠色循環；據環保局統計，全縣自推動畜牧廢水實質施灌以來，歷年累計施灌量已突破21.9萬公噸，成果相當豐碩。
連兩場說明會，邀集農業部動植物防疫檢疫署、苗縣府農業處、苗栗縣養豬協會及轄內畜牧業者與產業界代表共同參與，透過政策宣導、實務輔導與法規解析，輔導業者落實水資源永續利用，邁向綠色永續生產。
會中由專業輔導團隊深入解析畜牧業資源化相關法規與執行實務，內容涵蓋符合放流水標準之回收水澆灌應用、畜牧沼液沼渣農地肥分使用計畫申請流程，以及管線建置與施灌監控要點。
環保局指出，縣內共7家大型畜牧場均已達成100%畜牧廢水資源化，中型畜牧場達成率為86%，全縣自推動實質施灌以來，歷年累計施灌量已突破21.9萬公噸。
局長沈鳳臺表示，畜牧廢水資源化不僅能為業者節省好氧曝氣電費與水污染防治費，更能達到環境保護、農業增益與產業升級的多贏局面，未來將持續協助在地畜牧場完善資源化設施。
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