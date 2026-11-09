雪霸山林手作步道志工假期落幕 累計12年、近千人次用雙手守護山徑

雪霸國家公園的手作步道志工團隊，上月初起召集志工辦理工作假期活動，合力清除大鹿林道東線路面爛泥與積水，再填補路面坑洞，讓山友能有一條順暢好走的路，共同迎接秋冬熱門登山時節。

雪管處指出，手作步道志工團隊是一群具有熱情專業、愛好山林的志工組成，自成立12年來，投入近千人次協助雪霸園區登山步道、林道的改善，以及生態棲地與據點的營造工作，志工們犧牲假期，運用手工具、就地取材及以人力的方式進行各項設施的修復工作。

雪管處表示，每年秋冬是登山健行的熱門時節，今年10月初召集手作步道志工辦理工作假期活動，參與志工與民眾們扛著鋤頭、小十字鎬，拿著畚箕與搬石網袋集合在大鹿林道東線3.9公里處，先合力清除大鹿林道東線路面爛泥、將積水導向邊坡，再依序運用現地收集的石塊、碎石與細砂土，填補路面坑洞，同時順應地形開闢橫向排水溝，以減少路面積水。

大鹿林道東線是攀登大霸尖山的重要路徑，但因林道沿線地質破碎常發生坍方、落石，目前僅開放民眾以步行或自行車的方式探索這條山徑。此次，志工團隊透過工作前的勘查，克服坑洞、積水、泥濘等大大小小的難題，重整為平整易行的路面，造福攀登大霸尖山的山友。

雪霸國家公園的手作步道志工團隊自成立12年來，已投入近千人次協助雪霸園區登山步道、林道的改善。圖／雪管處提供