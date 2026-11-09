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推動消防公安345政策有成 竹市70公尺高雲梯車、現代化火場勘察車啟用

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市消防局今舉辦「雲梯消防車啟用儀式暨消防公安345演練」，3輛新型雲梯消防車及1輛現代化火場勘察車同步啟用。圖／新竹市消防局提供
新竹市消防局今舉辦「雲梯消防車啟用儀式暨消防公安345演練」，3輛新型雲梯消防車及1輛現代化火場勘察車同步啟用。圖／新竹市消防局提供

新竹消防局今舉辦「雲梯消防車啟用儀式暨消防公安345演練」，市長高虹安出席見證3輛新型雲梯消防車及1輛現代化火場勘察車同步啟用，其中，雲梯消防車最高作業高度達70公尺，可強化高層建築火災搶救能力。市府說，115年度結合內政部消防署補助7465萬及市府編列5505萬，總計投入1.3億元購置3輛雲梯消防車，並已全數交車；另獲消防署補助，投入總經費400萬元購置現代化火場勘察車，進一步提升火災現場調查及災後便民服務效能。

高虹安表示，新竹市列管16層以上高層建築物超過200棟，尤其關埔等人口密集區域，這次3輛新型雲梯消防車正式投入勤務後，消防局可依建築物高度、周邊環境及現場救災需求，彈性調度適合車輛，提升高空救援及建築物外部滅火能力。

高虹安指出，除強化第一線滅火救災能力，市府也同步提升災後火災調查及便民服務量能。這次啟用的現代化火場勘察車，總經費400萬元（消防署補助84萬5000元，市府配合編列315萬5000元），可整合「行動辦公室」與「行動實驗室」功能，讓火災調查人員在現場即可進行勘察、鑑識及行政作業。

高虹安說，考量新竹市為國家半導體科技重鎮，產業型態多元、化學物質種類繁多，火災現場可能涉及複合型態物質，車內特別配置可攜式拉曼光譜儀，可即時初步篩檢可疑液體，提升現場鑑識效率；另設置獨立電源設備及具隱私性的筆錄空間，即使現場停電，也能維持基本作業需求。

此外，火場勘察車也導入災後便民服務機制。火調人員完成現場勘察後，可直接於車內翻拍資料、核對身分，並透過行動電腦及可攜式印表機，現場核發「火災證明書」，落實機關主動服務，減少受災民眾往返機關申辦文件的不便，協助民眾加速辦理保險理賠、稅捐減免等災後事宜，讓消防服務從災害搶救延伸至後續重建與生活協助。

消防局說明，此次演練以高樓火災為實境模擬，全面展演「前端搶救」與「後端火調」的銜接。在災害搶救端，整合展演新型雲梯消防車、數位式空氣呼吸器背架、數位式無線電、無線電通訊連結器、新式管制面板及新式消防帽等六項先進裝備，嚴格落實雲梯車高空部署、消防人員入室前管制登錄、室內通訊鏈結，以及接獲緊急求救訊號後的快速應變機制。

同時，演練特別納入火災調查即時作業環節，由火調人員駕駛現代化「火災現場勘察車」第一時間進駐現場，於火勢撲滅後立即展開科學鑑識、環境蒐證與紀錄工作，展現滅火搶救與災後勘查並進的救災效能。

消防局指出，市府推動「消防公安345」，以三大主軸、四大面向及五項政策，從搶救端精進救災量能、社區端強化高樓建築及防火管理。高層集合住宅消防安全設備檢修申報的複查期限，已由原先一年縮短至30天內。市府也擴大補助老舊社區修繕系性消防設備，每個社區最高補助50萬元，並由都發處與消防局合作，輔導公寓大廈成立管理組織及辦理防災中心服勤人員訓練，提升社區自主防災及初期應變能力。

新竹市消防局今舉辦「雲梯消防車啟用儀式暨消防公安345演練」，市長高虹安出席見證3輛新型雲梯消防車及1輛現代化火場勘察車同步啟用。圖／新竹市消防局提供
新竹市消防局今舉辦「雲梯消防車啟用儀式暨消防公安345演練」，市長高虹安出席見證3輛新型雲梯消防車及1輛現代化火場勘察車同步啟用。圖／新竹市消防局提供

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新竹市消防局今舉辦「雲梯消防車啟用儀式暨消防公安345演練」，3輛新型雲梯消防車及1輛現代化火場勘察車同步啟用。圖／新竹市消防局提供

新竹市消防局今舉辦「雲梯消防車啟用儀式暨消防公安345演練」，3輛新型雲梯消防車及1輛現代化火場勘察車同步啟用。圖／新竹市消防局提供
新竹市消防局今舉辦「雲梯消防車啟用儀式暨消防公安345演練」，3輛新型雲梯消防車及1輛現代化火場勘察車同步啟用。圖／新竹市消防局提供

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