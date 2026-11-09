國土計畫苗栗農1約兩成三調整農2 內政部國土計畫審議會原則認可

苗栗縣政府推動國土功能分區圖繪製作業，檢討農業發展地區第1類及第2類畫設範圍，貼近地方需求，提案除了優良農地維持農1，約1500公頃占23.4%調整農2，內政部國土計畫審議會討論原則認可，縣府宣布好消息，但後續仍須由內政部會同農業部及縣府確認範圍。

國土計畫法上路期限延至2031年4月30日，縣政府檢討國土功能分區圖，縣府工商發展處強調以保護優良農田、合理反映土地現況為核心，檢視農業生產使用情形、面積規模鄉，及農業使用比例，評估農1、農2的畫設範圍，建議農1範圍1499公頃，調整農2，調整後農1約4897公頃，農2約1萬213公頃，提案最近獲國土計畫審議會原則認可。

工商發展處指出，農1主要為具有優良農業生產環境，或曾投入重大農業改良設施的地區，原則上須符合面積規模25公頃，及農業生產使用面積比例達80%以上等條件；農2則以具有良好農業生產環境及糧食生產功能，但未符合農1條件的地區為主。

縣府針對已辦理農地重畫的優良農田維持農1，以維護完整的農業生產環境，部分因畫設城鄉發展地區第2類之2或第2類之3，使原農1範圍形成未達25公頃的零星、狹長區塊，也將進一步檢視形成原因及周邊農業生產環境，避免僅因面積不足便逕行調整農2。

縣府強調，農1與農2均屬農業發展地區，分區調整不代表土地可以直接變更為建築或其他非農業使用，後續仍須依相關土地使用管制規定辦理，縣府將持續兼顧農業永續發展與地方實際需求，保護優良農田，合理利用土地資源。