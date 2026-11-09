陳冠宇批鄭朝方署名文青小物發不停「宣傳造神」 活動中心卻流標29次

無黨籍竹北市民代表候選人陳冠宇今天在臉書發文，批評民進黨新竹縣長候選人、竹北市長鄭朝方熱衷推出洗手乳、水壺、提袋及餅乾等文宣小物，里民活動中心工程卻頻頻流標，質疑市府忙於個人宣傳，忽略基礎建設。對此，竹北市公所表示無回應：鄭團隊暫無回應。

曾任綠黨召集人、民進黨立法院黨團幕僚的陳冠宇指出，竹北市民可能都曾拿過市長發送的洗手乳、提袋或水壺，如今竹北最神奇的景象，就是「鄭百貨」文青周邊不斷推出，但市民期待多年的活動中心，卻連一塊磚都還沒鋪上去。

陳冠宇批評，鄭朝方上任後忙著舉辦野地市集、上台唱歌跳舞，還要經營「鄭百貨」，從洗手乳、水壺、手提袋到餅乾，每樣都印上「鄭朝方」，甚至連垃圾車都改色客製化，只要能增加個人曝光的文宣，效率就特別高，但攸關長輩休閒、里民聚會的活動中心，工程卻一再延宕。

陳冠宇表示，起初接獲民眾抱怨活動中心遲遲未興建時，認為可能是缺工或原物料上漲所致，並未特別責怪，直到請朋友查閱政府電子採購網，比較前市長何淦銘及鄭朝方任內的活動中心標案，才發現流標次數差距甚大。

陳冠宇指出，何淦銘4年任內，7個里民活動中心合計流標7次，鄭朝方上任至今，僅5個里的活動中心就累計流標29次，其中北興里集會所單一工程更流標10次，超過何淦銘任內7個里活動中心的流標總次數。

陳冠宇認為，多辦活動、唱歌跳舞雖能吸引年輕選民，但年輕人未來也會老去，退休後同樣需要活動中心聚會、社交。行政首長應考量各年齡層的長遠需求，而非只追求短期曝光。

陳冠宇質疑，市民需要的是能遮風避雨、聚會運動的活動中心，不是拿納稅錢舉辦個人粉絲見面會。他也向鄭朝方提出3項問題，包括為何任內活動中心流標次數偏高、是否缺乏有效改善措施，以及為何活動能持續舉辦，公共建設卻一再延宕。