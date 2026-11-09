苗栗首屆幸福職場萬久平先進包裝唯一獲雙獎 鍾東錦曝秘訣

苗栗縣政府首屆幸福職場「友栗獎」表揚，共有30家企業獲獎，萬久平先進包裝股份有限公司獲得「友善家庭」、「員工關懷」獎，縣長鍾東錦分享從政前在新竹開工廠，商請2名會做菜的廚師，不僅滿足員工的胃，連合作貨運司機都來蹭，口耳相傳善待員工的好公司，因此生意興隆、財源廣進。

苗栗縣有3萬多家企業，縣府今年首度辦理友栗獎，取苗栗之「栗」，並以諧音「有力」傳達友善職場的精神，規畫中高齡友善組、友善家庭組、員工關懷組、成長增能組及樂活職場組，31家獲獎，其中，製造及科技產業10家，營造工程及環境服務業6家、零售餐飲業5家、醫療教育社福業4家、旅宿及觀光服務業3家、金融及農業合作業2家。

其中，萬久平先進包裝成立於1975年，116名員工，主要營業項目生技醫療與高端電子等塑膠包裝，每年服務近150家企業，外銷17國，秉持「做好產品，也成就一起做事的人」理念，孕期員工啟動母性健康保護計畫，出生至國小發放托兒津貼，國中到大學子女獎學金，醫護人員到公司專業檢視，每3個月定期勞資會議，萬久平先進包裝獲得友善家庭、員工關懷獎。

鍾東錦分享過去在新竹開工廠經驗，員工會很期待午餐，因此特別商請2名廚師專責煮出家庭的味道，不只照顧員工，公司辦流水席，開放提供合作的貨運司機，一些司機還為了吃午餐，還特別安排工作流程到公司來載，增加公司銷售量，善待員工在業界口碑是很好的公司，人的傳染力很強，生意因此更加好。