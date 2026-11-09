副所長執勤突發腦中風 陳家欽赴新竹探視致贈20萬救助金

新竹縣警察局新湖分局後湖派出所副所長邱紹明前年11月執勤時突發腦出血併發腦中風，經緊急手術保住性命，目前仍持續復健。台灣警政發展協會理事長、前警政署長陳家欽日前前往派出所探視，並致贈20萬元急難救助金，盼協助邱紹明度過復健難關，早日重返警界服務。

邱紹明於2024年11月10日在所內執勤時突感不適倒地，幸賴同仁機警發現並緊急叫救護車送醫。經醫師診斷為腦出血併發腦中風，經緊急手術後順利保住性命。邱紹明目前依法請公傷假，長期往返竹東與湖口兩地進行積極復健，展現堅毅意志，期盼早日重返熱愛的警界職場繼續服務民眾。

​新湖分局第二組教官余立仲得知警政署轉發的台灣警政發展協會急難救助專案後，主動協助邱紹明提出申請，展現同僚間深厚的警界情誼。該協會於2023年由前警政署署長陳家欽發起成立並擔任理事長，除致力於警政政策建言與退警轉職輔導外，亦設立急難救助機制，專責關懷因公傷病致生活遭遇困境員警。

​為表達關切，陳家欽在11月6日在縣警局督察長羅裕城及新湖分局長黃政龍陪同下親赴後湖派出所，關心邱紹明復健進度並致贈20萬元急難救助金與慰問品。陳家欽特別勉勵邱紹明保持積極樂觀心態，勇敢面對復健挑戰。並強調因為全體同仁全心全力的付出，取得社會各界人士的認同肯定，才有這項款項的補助，是同仁努力獲得的回饋。

協會亦預計於明年舉辦公益慈善音樂會，邀集社會企業共襄盛舉；新湖分局對協會的暖心舉措表達誠摯感謝，並將持續作為邱紹明復健路上的堅實後盾。