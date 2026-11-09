聽新聞
0:00 / 0:00
北水分署：桃竹三大水庫滿庫二期稻抽穗不缺水 估明年1月前正常供水
水利署北區水資源分署今日表示，今年受惠於汛期巴威、白海豚及薔琵等颱風豐沛降雨，北部地區主要水庫蓄水情形良好，目前石門、寶山及寶山第二水庫蓄水率均達100%，為即將到來的枯水期奠定良好供水基礎，預估至明年1月可維持正常供水。
北水分署指出，每年11月至翌年4月為枯水期，降雨相對較少，桃園、新竹地區二期稻作自10月中、下旬陸續進入抽穗期，用水需求增加，是水資源調度的重要階段。所幸今年汛期降雨豐沛，且各主要水庫均依據降雨預報及用水需求妥善調控蓄放水，截至今日上午8時，石門水庫有效蓄水量約2.06億噸，新竹地區寶山水庫、寶山第二水庫合計蓄水量達3902萬噸，兩地蓄水率都達100%以上，整體水情相對歷年屬良好狀況。
北水分署表示，二期稻作預計於11月底完成供灌，後續將持續掌握氣象預報、水庫入流量及各標的用水需求，透過水庫聯合運用、區域水源調度及妥善操作供水設施，確保桃園、新竹地區民生、產業及農業用水穩定。
北水分署強調，雖然目前水庫蓄水充足，仍將秉持「有水當思無水之苦」的原則，持續注意枯水期水情及明年春雨狀況審慎操作，以因應極端氣候造成降雨不確定性的挑戰，也呼籲民眾珍惜水資源，確保北部地區供水穩定。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。