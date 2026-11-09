平均2天1工程開完工 球場重啟、行人死亡大降 竹市強推建設兼零負債

為落實「安居科技城」施政藍圖，新竹市府加速公共建設推動，市府今指出，自市長高虹安上任以來，截至今年10月底，平均每2天就有1件公共工程開工或完工，讓建設成果逐步落實於市民日常通行、校園安全、休閒運動及民生福祉等面向。此外，市府於今年7月提前清償公共債務法債限管制債務，讓竹市睽違30年再度達成零負債，在持續推動公共建設的同時，也為城市長遠發展奠定穩健的財政基礎。

市府說，在交通動線與人本通行環境方面，市府以優化行車平順度與強化防汛韌性為導向，全面推動幹道整建與步行環境升級。去年竹市行人死亡人數較前一年大幅下降60%，交通安全改善幅度高居全國第2名。

其中，指標性的「中華路四段至六段道路環境改善工程」徹底翻轉長年路面顛簸與人行動線斷點，光復路、客雅大道等各重要生活圈的道路鋪面改善亦接續到位；為解決極端強降雨威脅，公道三路雨水下水道及和平路B21支線雨水下水道工程相繼推進，顯著強化防洪排水效能，搭配新竹轉運站機電空調設施升級與智慧號誌優化，帶給通勤市民更順暢安心的通行體驗。

校園安全與好學環境的營造部分，市府持續推動全市28校通學步道改善工程，目前已有26校完工、2校施工中，涵蓋大庄、北門、香山、南寮、陽光、東園、舊社、港南、西門、關東、朝山、竹蓮、水源、虎林、南隘、青草湖、三民國小、新科、光華、南華、光武、建華、三民、富禮、培英國中，以及香山、新竹高中、清大附小，終結人車爭道險象；建功高中國中部、培英、光武國中新建校舍工程全力紓解學區就學需求，數位實驗高中與建華國中晨曦樓校舍整建亦穩健落地。

此外，市府自今年起推動公立國中小學營養午餐全面免費，並同步推展各級學校老舊廁所整修、無障礙設施與附設幼兒園增設工程，為孩子鋪設安全溫馨的成長空間。

休閒運動與公園綠帶的推展，市府說，備受各界高度關注的「新竹市立棒球場改善工程」，市府秉持安全至上與專業標準落實各項修復與優化，歷經艱辛、攻克各項難關，已於今年11月1日至3日辦理重啟開幕與國際交流賽事活動，展現兼顧球員安全與專業觀賽體驗的新風貌，也讓世界看見竹市。

市立田徑場跑道整建、已完工啟用的香山綜合運動場新建風雨球場亦相繼落實，讓運動愛好者享有安全舒適的專業運動環境；社區休憩方面，樹林頭寵物公園、海山寵物公園等建設達成「一區一寵物公園」願景，結合客雅溪周邊公園動線串聯、南門公園與各區兒童遊戲場安全檢驗優化，為市民與毛小孩打造高品質的遊憩去處。

社福關懷與公共民生機能的深化部分，身心障礙福利服務大樓空間再造、南勢社福館舍修繕及東區老人文康活動中心環境優化接連展開，落實弱勢照護與銀髮在地安老；新竹國小附設幼兒園暨振興市民活動中心新建工程的啟用，兌現對親師生與社區居民的承諾；除了竹風漁市及北門市場整建完工啟用外，東門公有零售市場空間改造與中央公有零售市場環境品質提升工程持續推進，為傳統採買市集注入明亮整潔新風貌，具體帶動地方常民經濟活力。

在文化資產保存與公共維安面向，市府穩步推展日本海軍第六燃料廠新竹支廠修復再利用、黑蝙蝠中隊文物陳列館空間升級、眷村博物館整建以及市定古蹟新竹市役所修復工程，悉心守護城市的歷史文化紋理；同時完成警察局交通警察隊辦公廳舍興建與各消防分隊廳舍耐震補強，厚植第一線警消救災與維安量能，全面築牢城市公共安全防線。

高虹安說，各項公共工程的開工與完工，都緊扣著市民日常生活的真實需求。市府將持續秉持務實積極的態度，嚴格落實施工品質稽核與進度排障管控，維持穩健效率與動能，加速各項攸關市民福祉的民生基礎建設，為市民打造更安全、便利與幸福的有感科技城。

休閒運動與公園綠帶的推展，市府說，備受各界高度關注的「新竹市立棒球場改善工程」，已於今年11月1日至3日辦理重啟開幕與國際交流賽事活動。圖／新竹市府提供

新竹市府推動光華國中校舍改善。圖／新竹市府提供

市府說，在交通動線與人本通行環境方面，市府以優化行車平順度與強化防汛韌性為導向，全面推動幹道整建與步行環境升級。圖為.慈雲路改善工程。圖／新竹市府提供