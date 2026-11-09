快訊

勞退提繳率該拉高？學者：再加碼恐讓加薪更難

蔡詩萍、林書煒學霸女兒登雜誌封面！深V黑蕾絲洋裝性感美照曝光

廖玉蕙指垃圾車廣播替蔣萬安拉票挨告 藍營轟：活成方唐鏡

聽新聞
0:00 / 0:00

竹北市長選戰 黃國昌：納悶藍綠參選人為何怕辯論

中央社／ 基隆9日電

台灣民眾黨主席黃國昌今天表示，民眾黨竹北市長參選人邱臣遠已邀中國國民黨與民主進步黨竹北市長參選人辯論，納悶2黨參選人怎麼這麼畏懼。

他說，既已投入選舉，特別是選行政首長，接受辯論及公開檢驗，相信是絕大多數選民共同期待。

尋求連任的基隆市長謝國樑與民進黨基隆市長參選人童子瑋明天將辯論，台灣民眾黨主席黃國昌上午到基隆，與民眾黨基隆市議員參選人林廷翰、黃申棟與呂承祐在護國城隍廟參香表示，地方首長願參加辯論，公開交換市政意見，讓市民清楚知道施政理念差距，並透過公開討論檢驗過去從政表現，在民主社會絕對是好事。

他說，謝國樑是現任市長，願接受與競選對手辯論，他非常佩服，截至目前，好多民進黨縣市長參選人非常傲慢拒絕辯論。民進黨想辯論時，一天到晚逼尋求連任的台北市長蔣萬安辯論，辯輸1場後開始說辯論是假的，製造很多謠言傷害主辦單位，他也曾公開請教民進黨主席賴清德，為何民進黨標準這麼奇怪。

辯論 黃國昌 竹北

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

趙少康站台、蔣萬安聲援 黃國昌：邱臣遠選上竹北市長是重要戰略目標

蔣萬安辦安心大遊行 黃國昌籲民眾黨支持者一起上街頭

挺邱臣遠 蔣萬安錄影驚喜「現聲」

【重磅快評】小鴨變烤鴨 柯志恩的逆流反攻

相關新聞

一中商圈金店面被爆違建收租20年都沒事 都發局：何時能拆無法預測

台中市一中街商圈的黃金三角窗店面被爆是違建，且月租50萬超過20年都平安無事。雖然該案經過檢舉，但今天清晨新承租的公仔店仍重新裝潢中準備進駐。都發局官員上午說，已列違建排拆，但因不是施工中的違建，也只能依序排拆，至於何時才能拆則尚不能預測。

員林也跟進！新增7處騎樓開放機車停車 彰化全縣累計28處

彰化縣政府為解決機車停車亂象，繼已陸續開放彰化市21處路段騎樓可以停放機慢車後，員林市從本月也跟進，共開放7處路段，合計全縣已有28處路段實施，交通處並再徵詢其他鄉鎮市提供建議路段，評估是否比照實施。

台南車站鋼琴爆紅屏東車站也有了 幕後推手3名屏大EMBA同學11日啟用

台鐵台南車站公共鋼琴爆紅，成為民眾前往彈琴秀才藝景點，屏東車站也迎來首座公共鋼琴，是來自屏東大學EMBA同學，屏東市長周佳琪、台灣扶輪公益網3510地區主委陳秋安與歐克斯柚木家具副總盧柏宇三人在課堂討論，在屏東車站支持下，本月11日啟用，今上午調音師到場條調琴，吸引不少旅客好奇。

物價漲不停議員籲再普發現金 黃敏惠未承諾：歲計賸餘明年決算才知

物價持續上漲，民眾生活壓力沉重，嘉義市府是否有機會再普發現金？市議員上午質詢，建議市府重新評估普發現金可行性，認為面對通膨，市府零負債，每年有歲計賸餘，應將財政成果回饋市民。市長黃敏惠未承諾，僅表示今年歲計賸餘要等明年決算才能確認，目前無法預估明年度財政空間，是否再普發現金仍待評估。

從獵刀到伸展台！泰雅織紋遇上國際設計師 玩出時尚新火花

以山林為背景，溪水是舞台布置一部分，一場專業時裝秀搬進烏來。新北原民局辦烏來織藝節8日登場，10名在地泰雅族人開秀，身穿傳統服飾、攜帶漁獵器具亮相，呈現烏來的織藝與生活文化，再由專業模特兒接棒，展示國際知名服裝設計師潘怡良結合原住民族織紋、服飾元素與現代剪裁的設計作品，並與歌手家家合力展演，讓觀眾看見傳統織藝如何走進當代時尚。

雙11不只拚購物 花蓮分署拍賣中古車、沙龍商品 土地39萬起標

雙11購物節將至，法務部行政執行署花蓮分署11月11日舉辦「五打七安聯合拍賣會」，推出2019年出廠的中古轎車、沙龍級美髮用品，以及花蓮、台東共4筆土地，其中台東市豐源段土地已進入最後一次拍賣，底價僅39萬元，邀請民眾把握機會競標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。