竹北市長選戰 黃國昌：納悶藍綠參選人為何怕辯論

台灣民眾黨主席黃國昌今天表示，民眾黨竹北市長參選人邱臣遠已邀中國國民黨與民主進步黨竹北市長參選人辯論，納悶2黨參選人怎麼這麼畏懼。

他說，既已投入選舉，特別是選行政首長，接受辯論及公開檢驗，相信是絕大多數選民共同期待。

尋求連任的基隆市長謝國樑與民進黨基隆市長參選人童子瑋明天將辯論，台灣民眾黨主席黃國昌上午到基隆，與民眾黨基隆市議員參選人林廷翰、黃申棟與呂承祐在護國城隍廟參香表示，地方首長願參加辯論，公開交換市政意見，讓市民清楚知道施政理念差距，並透過公開討論檢驗過去從政表現，在民主社會絕對是好事。

他說，謝國樑是現任市長，願接受與競選對手辯論，他非常佩服，截至目前，好多民進黨縣市長參選人非常傲慢拒絕辯論。民進黨想辯論時，一天到晚逼尋求連任的台北市長蔣萬安辯論，辯輸1場後開始說辯論是假的，製造很多謠言傷害主辦單位，他也曾公開請教民進黨主席賴清德，為何民進黨標準這麼奇怪。