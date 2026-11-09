桃園抗高溫3招奏效 熱傷害減33％、涼爽據點近1600處

桃園市今年5至8月高溫橙燈共16日，雖與去年同期相同，但橙燈日平均熱傷害由2.88人次降至1.94人次，減少約33%，更創近4年同期最低。市府環保局表示，目前已布建近1600處涼爽據點，並推動敏感族群居家降溫補助，未來將持續洽談企業加入、擴增涼爽據點，並滾動檢討高溫應對機制，強化極端高溫下的城市防護。

環保局長顏己喨表示，高溫不只是天氣問題，更牽動公共健康與城市安全，市府從制度、家戶及公共空間同步推動防護，透過應對指引規範各局處啟動時機與分工，並以補助改善幼童、長者居家降溫環境，再透過調適圖台協助民眾尋找鄰近涼爽點。

顏己喨指出，桃園去年11月訂定「高溫應對指引」，建立常態、橙燈及紅燈三階段應變機制，針對戶外作業勞工、農漁牧業、戶外活動及一般市民訂定防護措施，由環保局監看高溫資訊，通報各局處啟動防熱宣導、弱勢關懷及醫療整備。今年5月28日更首度邀集19個局處辦理抗高溫兵棋推演，檢視跨局處通報及應變流程。

顏己喨表示，幼童與長者在家時間較長，今年市府針對家有6歲以下幼童或65歲以上長者的家庭，推出「高溫敏感族群降溫節能補助」，補助空調清洗、一級能效冷氣及玻璃隔熱膜，因申請踴躍再加碼1000萬元辦理第二波冷氣補助。依規畫推估，每年可節電約48萬度、減少約227公噸二氧化碳當量，後續將分析補助戶用電資料，檢視實際效益。

市府也在「桃園市碳中和資訊平台」建置調適圖台，提供即時溫度及高溫燈號，整合環境部Cool Map與市府調查資料，目前已上架近1600處涼爽點，包括公家機關、公園、宮廟、校園及商場等，民眾可透過手機查詢鄰近據點，依開放時間就近休息，減少高溫曝曬，未來將持續洽談企業加入、擴增涼爽據點。