快訊

月租50萬！一中商圈金店面被爆違建收租20年都沒事 拆不了原因曝

張介宗分屍案爆新進展！前鎮河撈獲纏啞鈴人骨 疑為大嫂

高為元赴美求職案 為何升級為高教界「管中閔案 2.0」

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園抗高溫3招奏效 熱傷害減33％、涼爽據點近1600處

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市環保局建置調適圖台，整合近1600處涼爽據點，民眾可透過手機查詢鄰近據點，在高溫期間就近休憩、減少曝曬。圖／桃園市環保局提供
桃園市環保局建置調適圖台，整合近1600處涼爽據點，民眾可透過手機查詢鄰近據點，在高溫期間就近休憩、減少曝曬。圖／桃園市環保局提供

桃園市今年5至8月高溫橙燈共16日，雖與去年同期相同，但橙燈日平均熱傷害由2.88人次降至1.94人次，減少約33%，更創近4年同期最低。市府環保局表示，目前已布建近1600處涼爽據點，並推動敏感族群居家降溫補助，未來將持續洽談企業加入、擴增涼爽據點，並滾動檢討高溫應對機制，強化極端高溫下的城市防護。

環保局長顏己喨表示，高溫不只是天氣問題，更牽動公共健康與城市安全，市府從制度、家戶及公共空間同步推動防護，透過應對指引規範各局處啟動時機與分工，並以補助改善幼童、長者居家降溫環境，再透過調適圖台協助民眾尋找鄰近涼爽點。

顏己喨指出，桃園去年11月訂定「高溫應對指引」，建立常態、橙燈及紅燈三階段應變機制，針對戶外作業勞工、農漁牧業、戶外活動及一般市民訂定防護措施，由環保局監看高溫資訊，通報各局處啟動防熱宣導、弱勢關懷及醫療整備。今年5月28日更首度邀集19個局處辦理抗高溫兵棋推演，檢視跨局處通報及應變流程。

顏己喨表示，幼童與長者在家時間較長，今年市府針對家有6歲以下幼童或65歲以上長者的家庭，推出「高溫敏感族群降溫節能補助」，補助空調清洗、一級能效冷氣及玻璃隔熱膜，因申請踴躍再加碼1000萬元辦理第二波冷氣補助。依規畫推估，每年可節電約48萬度、減少約227公噸二氧化碳當量，後續將分析補助戶用電資料，檢視實際效益。

市府也在「桃園市碳中和資訊平台」建置調適圖台，提供即時溫度及高溫燈號，整合環境部Cool Map與市府調查資料，目前已上架近1600處涼爽點，包括公家機關、公園、宮廟、校園及商場等，民眾可透過手機查詢鄰近據點，依開放時間就近休息，減少高溫曝曬，未來將持續洽談企業加入、擴增涼爽據點。

桃園市今年首度邀集19個局處辦理抗高溫兵棋推演，檢視高溫事件通報流程及跨局處協作機制，強化極端高溫應變能力。圖／桃園市環保局提供
桃園市今年首度邀集19個局處辦理抗高溫兵棋推演，檢視高溫事件通報流程及跨局處協作機制，強化極端高溫應變能力。圖／桃園市環保局提供

高溫 桃園 環保局長

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

鄰近學校工業區稽查28處 促使異味年減400噸

嘉義市公托候補逾百人3據點將啟用 議員籲加速校校有公托

中南部也會有感！入秋最顯著東北季風報到 北部、宜蘭降溫10度

今晚到明晨降溫最有感！天氣風險：北東濕涼有雨低溫探15度

相關新聞

一中商圈金店面被爆違建收租20年都沒事 都發局：何時能拆無法預測

台中市一中街商圈的黃金三角窗店面被爆是違建，且月租50萬超過20年都平安無事。雖然該案經過檢舉，但今天清晨新承租的公仔店仍重新裝潢中準備進駐。都發局官員上午說，已列違建排拆，但因不是施工中的違建，也只能依序排拆，至於何時才能拆則尚不能預測。

校舍圍牆崩塌 謝國樑勘災搶修

民進黨基隆市長候選人童子瑋昨獲行政院副院長鄭麗君、前市長林右昌助陣，主打「文化治理」。中正國中舊宿舍圍牆下午崩塌釀災，基隆市長謝國樑以市政優先，勘災後指示優先確保居民安全並加速搶修措施。

星期評論／合歡山假日交管 治標不治本

合歡山假日違停、塞車亂象頻傳，中央祭出周休二日高乘載管制，卻因大眾運輸配套不足引發民怨。合歡山道路狹窄、停車空間有限，假日車潮又高度集中，政府若只限制乘客人數、加強取締違停，卻沒有提供交通配套，恐治標不治本。

雙11不只拚購物 花蓮分署拍賣中古車、沙龍商品 土地39萬起標

雙11購物節將至，法務部行政執行署花蓮分署11月11日舉辦「五打七安聯合拍賣會」，推出2019年出廠的中古轎車、沙龍級美髮用品，以及花蓮、台東共4筆土地，其中台東市豐源段土地已進入最後一次拍賣，底價僅39萬元，邀請民眾把握機會競標。

「粹基隆」 秋風微醺音樂會市定古蹟登場 冬雨寄情音樂會明年1月開唱

基隆市文化觀光局今天傍晚在市定古蹟「司令大院子（基隆要塞司令部）」，舉辦「粹基隆 秋風微醺音樂會」，結合咖啡香氣與特色市集，打造融合歷史文化、在地風味與音樂藝術的秋日盛會。

星期評論／遏止酒駕悲劇 不能只公開資訊

二○二三年五月一名三歲女童走斑馬線遭撞死後，台南市政府率全國之先公布高風險駕駛資訊，至今公布十七批，希望透過資訊揭露形成社會監督力量，然而日前再發生十九歲南台科技大學李姓學生遭酒駕累犯撞擊身亡，市民必定更加期盼政府拿出更積極、有效的防制作為。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。