桃園串聯民間力量照顧兒少 張善政：讓公益成城市長期力量

桃園市長張善政今天下午參加「宜雄森厚公益音樂會」，與育幼院孩童及弱勢家庭共賞音樂。張善政表示，公益不能只靠政府單方面推動，需要企業、民間團體與社會大眾共同參與，市府近年持續透過公私協力串聯各界資源，希望讓需要幫助的家庭獲得更多支持，也期待更多民間力量加入，一起守護桃園的孩子。

張善政表示，市府推動社會福利相當重視公私協力，透過社會局與民間單位合作，將各界資源與需要協助的家庭連結，不僅提供實質支持，也讓孩子感受到社會關懷，希望公益不只是單次活動，而能成為城市長期發展的重要力量。

張善政指出，城市發展不能只看建設速度，更應重視市民生活品質及弱勢照顧。市府將持續結合企業、民間團體等資源，完善社會安全網，讓桃園朝友善兒童、重視家庭及關懷弱勢的方向前進，讓不同家庭都能在城市發展過程中獲得照顧。

今天音樂會以「音樂陪伴‧讓愛前行」為主題，邀請金喇叭銅管樂團及日本新加坡鋼琴音樂盃兒童組冠軍登台，演出多首宮崎駿經典重譯曲目。熟悉的動畫旋律讓台下大小朋友投入聆聽，不少觀眾拿起手機記錄演出，現場氣氛溫馨熱絡。

宜雄建設董事長賴森源表示，今年成立感恩基金會，希望將企業長期對「家」的重視延伸至公益領域，關懷需要幫助的孩子與家庭，除了提供實質資源，也盼透過陪伴傳遞關懷，凝聚更多社會力量投入公益。