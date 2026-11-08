提升城市氣候變遷調適力 桃市導入熱島、風廊分析

桃園市都市發展局選定中路站及平鎮站周邊整體開發區，導入熱島、風環境及都市微氣候分析，將成果納入土地使用管制及都市設計策略，希望提升城市面對氣候變遷的調適能力。

桃園市政府都市發展局今天發布新聞稿表示，落實TOD大眾運輸導向發展，中路站及平鎮站將在車站15分鐘步行範圍內，透過連續遮蔭廊道及開放空間提升步行舒適度，結合水圳綠廊、自行車系統打造舒適環境。

都發局說，中路站將運用埤塘、水圳及建築垂直與屋頂綠化降溫，計畫案目前由內政部審議中；平鎮站則規劃人本綠園道、街角廣場及植樹遮蔭，串聯車站、綠廊與藝文空間，計畫案預計今年底經桃園市都市計畫委員會審議通過後送內政部續審，未來將逐步把通風、水綠及友善步行策略納入都市規劃。

桃園市副市長蘇俊賓指出，面對極端氣候，都市規劃應導入科學化、數據化的分析方法，透過風廊及微氣候模擬，掌握開發對通風及溫度的影響。市府推動舊城再生，也透過改善人行空間、調整道路配置及引導車輛減速，保障行人安全，鼓勵步行、降低汽車使用及交通碳排。