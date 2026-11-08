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拉拉山獲國際暗空認證 14日免費星空導覽、夜拍體驗
桃園市拉拉山獲國際暗空協會頒發國際暗空勝地認證，桃園市風景區管理處將於14日晚間7時至10時，在上巴陵巴陵鐵塔舉辦免費星空導覽及夜拍活動，限量提供500張照片免費列印。
桃園市政府風景區管理處今天發布新聞稿表示，拉拉山日前獲國際暗空協會（DarkSky International，DSI）頒發國際暗空勝地（Urban Night Sky Place，UNSP）認證，這場活動邀請專業攝影師協助民眾以星空為背景拍照，照片除可下載留存，並提供500張免費列印，即使沒有攝影經驗，也能留下星空紀念。
桃園市風景區管理處長廖育儀指出，暗空保育除守護星空，也攸關夜間生態及永續觀光，過度或不當人工照明可能造成光害，影響夜間生態及觀星品質，盼透過星空夜拍活動讓民眾認識光害防制及友善照明的重要性，減少不必要照明、維護夜間環境，讓更多人欣賞拉拉山星空之美。
桃園市風景區管理處表示，北橫沿線結合泰雅族文化、山林景觀及在地產業，盼透過星空夜拍拓展夜間旅遊，串聯周邊住宿、餐飲及觀光資源。活動如遇天候不佳或其他不適宜情形，將視狀況評估是否取消，最新資訊可留意風景區管理處官網及「探索北橫」社群平台。
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