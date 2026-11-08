同意門檻降低5%、容獎加5% 苗栗市新畫3處更新地區

苗栗縣政府最近公告新畫苗栗市3處都市更新地區，包括苗栗火車站前、縣府周邊及南苗舊市區，總面積約48.42公頃，希望簡化申請程序，及都更事業同意門檻降低5%，及容積率時程獎勵加5%，提高地主與民間投資意願，改善老舊市區環境、提升居住安全及帶動地方發展。

苗栗市3處都市更新地區，計畫書、圖在苗栗市公所或縣政府工商發展處供查閱，民眾也可至縣府工商發展處網頁查詢公告及下載相關資料，縣府指出，苗栗火車站前部分建築老舊、土地利用效益不足，且步行環境仍有改善空間，依都市更新條例第8條規定，畫定策略性更新地區，以國營事業土地活化、交通環境改善，及站前商圈再生為主要方向，並串聯苗栗火車頭園區等周邊建設，逐步打造兼具交通、觀光與生活機能的城市門戶。

此外，縣府周邊更新地區約13.67公頃，將以改善老舊建築、串聯行政與文教設施為重點，營造更安全、便利且友善的生活及洽公環境；另南苗舊市區更新地區則擴大調整範圍至23.02公頃，將結合南苗市場與敬軍新村的活化，及文昌祠等在地特色，兼顧商圈活化、文化保存與公共環境改善，讓老城區在保留歷史記憶的同時，也能迎接新的發展契機。

縣府指出，先前畫設竹南慈裕宮周邊舊聚落更新地區、竹南車站周邊商圈更新地區、竹南頭份工業區轉型活化更新地區，及頭份市中心商圈更新地區，其中，12棟屋齡超過49年的加強磚造建築竹南合作大樓，有外牆磁磚及混凝土剝落、鋼筋鏽蝕裸露、牆面滲水及陽台裂損等情形，最近獲得國土管理署核定補助360萬元，擬訂都市更新事業計畫及權利變換計畫。

縣府強調都市更新不只是拆除老屋、興建新大樓，更是讓一座城市重新找回活力的契機，縣府將持續透過自主更新輔導團提供法令諮詢、更新可行性評估及專業協助，並視社區需求辦理地方說明會、協助地主整合意願，及必要時協助撰寫爭取中央都市更新補助之提案計畫，降低民眾初期參與都市更新的難度，逐步促進更新事業推動。