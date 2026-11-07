聽新聞
0:00 / 0:00
竹北廣九廣場變身「市西走廊」 鄭朝方盼咖啡廳進駐賞綠景
新竹縣竹北市公所推動城市綠帶串接，繼改善市東、市西公園後，持續整建廣八、廣九及廣十廣場，其中廣九廣場率先完工，正式定名「市西走廊」，不僅拆除阻礙通行的花圃、增植19棵樹木，市長鄭朝方也期待未來吸引特色咖啡廳進駐，讓市民喝咖啡就能欣賞綠景。
竹北市長鄭朝方表示，市公所持續推進城市綠肺系統願景，透過公共空間改善，串接市東、市西公園與周邊廣場，打造連續的城市綠廊，讓原本分散的綠地重新連結，提升市民休憩與步行環境。
鄭朝方指出，廣九廣場過去設有磚造高花圃，不僅阻礙行人動線，也讓輪椅使用者及推車難以進入，加上樹穴長期淹水，影響喬木生長。公所此次拆除不必要的泥作及磚造設施，打開原本封閉的空間，讓整體視野更加寬敞通透。
在植栽改善方面，公所重新種植19棵新樹，原有樹木則由樹醫師進行專業診斷，保留健康老樹，以及承載鄰里共同記憶的「精神榕樹」，兼顧景觀更新與地方情感。
此外，廣場也重新配置景觀照明，透過燈光映照樹木與步道，營造夜間光影效果，讓市民白天能享受綠意，夜晚也能在舒適的環境中散步休憩。
鄭朝方強調，公共空間改善不只是硬體建設，更希望打造「城市精品花園」。隨著廣九廣場完工，接下來將持續推動廣十廣場改善，未來納入兒童遊戲區、籃球場等動態活動空間，逐步形成兼顧不同年齡需求的市西走廊。
鄭朝方也期待，未來能有特色咖啡廳進駐周邊，讓市民一邊品嘗咖啡、一邊欣賞窗外綠景，如同置身自家花園，並透過綠廊空間串接周邊商圈，帶動地方生活氛圍與商業活力。
市公所表示，未來將持續推動廣八、廣九及廣十廊帶改善，結合既有公園綠地，逐步完善城市綠肺系統，讓竹北公共空間更友善，也讓綠意融入市民日常生活。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。