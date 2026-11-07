快訊

甩鍋赫格塞斯失敗？幕僚長威爾斯去職內幕曝光 傳被川普怒吼離開

剛宣布開通在即…大陸河北一興建中大橋倒塌 驚悚畫面曝光

合體蔣萬安湧2萬人！柯志恩大進場百公尺走8分鐘 酸對手府院黨全到齊

聽新聞
0:00 / 0:00

竹北廣九廣場變身「市西走廊」 鄭朝方盼咖啡廳進駐賞綠景

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣竹北市公所完成廣九廣場改善工程，正式定名「市西走廊」，透過拆除高花圃、增植樹木及景觀照明，打造城市綠廊。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市公所完成廣九廣場改善工程，正式定名「市西走廊」，透過拆除高花圃、增植樹木及景觀照明，打造城市綠廊。圖／竹北市公所提供

新竹縣竹北市公所推動城市綠帶串接，繼改善市東、市西公園後，持續整建廣八、廣九及廣十廣場，其中廣九廣場率先完工，正式定名「市西走廊」，不僅拆除阻礙通行的花圃、增植19棵樹木，市長鄭朝方也期待未來吸引特色咖啡廳進駐，讓市民喝咖啡就能欣賞綠景。

竹北市長鄭朝方表示，市公所持續推進城市綠肺系統願景，透過公共空間改善，串接市東、市西公園與周邊廣場，打造連續的城市綠廊，讓原本分散的綠地重新連結，提升市民休憩與步行環境。

鄭朝方指出，廣九廣場過去設有磚造高花圃，不僅阻礙行人動線，也讓輪椅使用者及推車難以進入，加上樹穴長期淹水，影響喬木生長。公所此次拆除不必要的泥作及磚造設施，打開原本封閉的空間，讓整體視野更加寬敞通透。

在植栽改善方面，公所重新種植19棵新樹，原有樹木則由樹醫師進行專業診斷，保留健康老樹，以及承載鄰里共同記憶的「精神榕樹」，兼顧景觀更新與地方情感。

此外，廣場也重新配置景觀照明，透過燈光映照樹木與步道，營造夜間光影效果，讓市民白天能享受綠意，夜晚也能在舒適的環境中散步休憩。

鄭朝方強調，公共空間改善不只是硬體建設，更希望打造「城市精品花園」。隨著廣九廣場完工，接下來將持續推動廣十廣場改善，未來納入兒童遊戲區、籃球場等動態活動空間，逐步形成兼顧不同年齡需求的市西走廊。

鄭朝方也期待，未來能有特色咖啡廳進駐周邊，讓市民一邊品嘗咖啡、一邊欣賞窗外綠景，如同置身自家花園，並透過綠廊空間串接周邊商圈，帶動地方生活氛圍與商業活力。

市公所表示，未來將持續推動廣八、廣九及廣十廊帶改善，結合既有公園綠地，逐步完善城市綠肺系統，讓竹北公共空間更友善，也讓綠意融入市民日常生活。

新竹縣竹北市公所完成廣九廣場改善工程，正式定名「市西走廊」，透過拆除高花圃、增植樹木及景觀照明，打造城市綠廊。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市公所完成廣九廣場改善工程，正式定名「市西走廊」，透過拆除高花圃、增植樹木及景觀照明，打造城市綠廊。圖／竹北市公所提供

竹北市長鄭朝方盼「市西走廊」未來吸引特色咖啡廳進駐，讓市民喝咖啡、賞綠景，享受城市精品花園的悠閒氛圍。圖／竹北市公所提供
竹北市長鄭朝方盼「市西走廊」未來吸引特色咖啡廳進駐，讓市民喝咖啡、賞綠景，享受城市精品花園的悠閒氛圍。圖／竹北市公所提供

竹北市廣九廣場改善前，磚造高花圃阻礙通行動線，輪椅及推車難以進入，樹穴淹水也影響喬木生長。圖／竹北市公所提供
竹北市廣九廣場改善前，磚造高花圃阻礙通行動線，輪椅及推車難以進入，樹穴淹水也影響喬木生長。圖／竹北市公所提供

竹北市公所改善廣九廣場，保留承載鄰里共同記憶的「精神榕樹」，結合景觀照明打造城市精品花園。圖／竹北市公所提供
竹北市公所改善廣九廣場，保留承載鄰里共同記憶的「精神榕樹」，結合景觀照明打造城市精品花園。圖／竹北市公所提供

竹北 咖啡廳 鄭朝方

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

竹北星際圖書館今開館！周末開到午夜 作家肆一周日開講愛情練習題

竹北市長室變了？前市長開門迎客 陳冠宇批現今淪鄭朝方私人會所

藍白聯手批鄭朝方！落款署名無所不在 市長室卻像皇宮難進

竹市垃圾車大變身！高虹安開箱新設計 清潔隊制服也升級

相關新聞

徐欣瑩為吳淑君站台 讚「媽媽鄉長」執行力強、楊文科再喊藍營團結

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天上午出席爭取連任的湖口鄉長吳淑君競選總部成立大會，盛讚吳是親力親為、執行力強的「媽媽鄉長」，承諾當選後攜手推動湖口第二交流道及智慧交通。縣長楊文科也到場力挺，呼籲國民黨團結迎戰選舉。

苗栗「托育有愛・幸福相伴」親子嘉年華今登場 表揚績優托育專業人員

苗栗縣政府今天在竹南運動公園舉辦「托育有愛・幸福相伴」親子嘉年華及績優托育專業人員表揚，縣府共表揚18名績優托育專業人員，感謝他們長期投入幼兒照顧服務。今天活動結合親子互動、趣味體驗及育兒福利宣導，吸引許多親子家庭參與，現場洋溢歡樂氣氛。

竹市議長盃桌球賽80隊710人參戰 78歲好手對決11歲國手

新竹市議會第二屆議長盃桌球錦標賽今、明兩天在玄奘大學登場，吸引全台80支隊伍、710名選手參賽。開幕式安排78歲長青好手張志誠對決11歲少年國手楊巧榆，最終由楊巧榆以7比3獲勝，展現跨世代交流的魅力。

「公平對待每個人」苗縣府拍板：老人健保費補助從80歲降為65歲

苗栗縣政府針對行政院拒絕副署「老人福利法」修正草案，縣長鍾東錦表示遺憾，並強勢表態「中央不做、地方來做」。縣府指出，為減輕長者健保負擔，鍾縣長響應苗栗縣議會提議，府會將共同推動「65歲以上長者健保費補助」，這項政策秉持「政府公平對待每一個人」的原則，預估全年編列6億元預算，全面落實對縣內長者的照顧。

桃園警察喝花酒釀衝突？張善政籲用最高標準檢視自己在外言行

桃園前天深夜發生酒店客人聚眾滋事，警方開槍控制現場，傳事件與警察喝花酒有關，藍綠民代要求市府與警政署徹查；市府今表示，支持員警強力執法，針對外界質疑員警部分，嚴查嚴辦，絕不寬貸。

捐完一輛再一輛！「吊車大王」胡漢龑霸氣捐120萬勘查車挺竹縣消防

「吊車大王」胡漢龑說到做到！今年初才捐贈新竹縣消防局一輛災情勘查車，當場又霸氣允諾再捐一輛，歷經近10個月打造，如今價值120萬元的新車正式交付！半導體業人士陳韋宏也慷慨解囊，捐出同樣價值120萬元的四輪傳動災情勘查車，兩輛新車昨天正式加入消防局第四大隊，增添救災戰力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。