竹北廣九廣場變身「市西走廊」 鄭朝方盼咖啡廳進駐賞綠景

新竹縣竹北市公所推動城市綠帶串接，繼改善市東、市西公園後，持續整建廣八、廣九及廣十廣場，其中廣九廣場率先完工，正式定名「市西走廊」，不僅拆除阻礙通行的花圃、增植19棵樹木，市長鄭朝方也期待未來吸引特色咖啡廳進駐，讓市民喝咖啡就能欣賞綠景。

竹北市長鄭朝方表示，市公所持續推進城市綠肺系統願景，透過公共空間改善，串接市東、市西公園與周邊廣場，打造連續的城市綠廊，讓原本分散的綠地重新連結，提升市民休憩與步行環境。

鄭朝方指出，廣九廣場過去設有磚造高花圃，不僅阻礙行人動線，也讓輪椅使用者及推車難以進入，加上樹穴長期淹水，影響喬木生長。公所此次拆除不必要的泥作及磚造設施，打開原本封閉的空間，讓整體視野更加寬敞通透。

在植栽改善方面，公所重新種植19棵新樹，原有樹木則由樹醫師進行專業診斷，保留健康老樹，以及承載鄰里共同記憶的「精神榕樹」，兼顧景觀更新與地方情感。

此外，廣場也重新配置景觀照明，透過燈光映照樹木與步道，營造夜間光影效果，讓市民白天能享受綠意，夜晚也能在舒適的環境中散步休憩。

鄭朝方強調，公共空間改善不只是硬體建設，更希望打造「城市精品花園」。隨著廣九廣場完工，接下來將持續推動廣十廣場改善，未來納入兒童遊戲區、籃球場等動態活動空間，逐步形成兼顧不同年齡需求的市西走廊。

鄭朝方也期待，未來能有特色咖啡廳進駐周邊，讓市民一邊品嘗咖啡、一邊欣賞窗外綠景，如同置身自家花園，並透過綠廊空間串接周邊商圈，帶動地方生活氛圍與商業活力。

市公所表示，未來將持續推動廣八、廣九及廣十廊帶改善，結合既有公園綠地，逐步完善城市綠肺系統，讓竹北公共空間更友善，也讓綠意融入市民日常生活。

新竹縣竹北市公所完成廣九廣場改善工程，正式定名「市西走廊」，透過拆除高花圃、增植樹木及景觀照明，打造城市綠廊。圖／竹北市公所提供

竹北市長鄭朝方盼「市西走廊」未來吸引特色咖啡廳進駐，讓市民喝咖啡、賞綠景，享受城市精品花園的悠閒氛圍。圖／竹北市公所提供

竹北市廣九廣場改善前，磚造高花圃阻礙通行動線，輪椅及推車難以進入，樹穴淹水也影響喬木生長。圖／竹北市公所提供